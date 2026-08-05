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'बीवी पगलू' सुनकर चौंक गए अमिताभ बच्चन! केबीसी 18 के मंच पर पतियों को दी 'जिंदा रहने' की अनोखी सलाह; VIDEO वायरल

Kaun Banega Crorepati 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 के नए प्रोमो में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने 'बीवी पगलू' जैसे मजेदार शब्द के बारे में जाना है. इस शब्द को जानने के बाद बिग बी ने पतियों को 'जिंदा रहने' की अनोखी सलाह भी दी.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 05, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:55 PM IST
'बीवी पगलू' सुनकर चौंक गए अमिताभ बच्चन! केबीसी 18 के मंच पर पतियों को दी 'जिंदा रहने' की अनोखी सलाह; VIDEO वायरल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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