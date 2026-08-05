'बीवी पगलू' सुनकर चौंक गए अमिताभ बच्चन! केबीसी 18 के मंच पर पतियों को दी 'जिंदा रहने' की अनोखी सलाह; VIDEO वायरल

Amitabh Bachchan: सोनी टेलीविजन के सबसे बड़े और फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. यह शो जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच शो का एक नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें देखने को मिला कि बिग बी एक नए शब्द के बारे में जानते हैं.
मेगास्टार अमिताभ बच्चन, जो अक्सर आधुनिक दौर की नई शब्दावली के साथ तालमेल बिठाने के लिए जाने जाते हैं, ने 'कौन बनेगा करोड़पति' के अपकमिंग सीजन की शूटिंग के दौरान एक नया जेन-जी शब्द 'बीवी पगलू' सीखा. शो के 10 अगस्त को होने वाले प्रीमियर से पहले जारी किए गए एक नए प्रोमो में होस्ट अमिताभ बच्चन उस समय हैरान और मनोरंजन से भर गए, जब उन्होंने देखा कि एक प्रतियोगी ने अपने बिजनेस के कॉलम में 'बीवी पगलू' लिखा हुआ था.
इस अनोखी एंट्री पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिग बी ने हैरानी जताते हुए कहा, "बीवी पगलू? ऑक्यूपेशन बीवी पगलू? हम सोचे कि आप लेबर मिनिस्ट्री (श्रम मंत्रालय) में काम कर रहे हैं, लेकिन इधर तो ऑक्यूपेशन बीवी पगलू आ रहा है." उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे.
अमिताभ बच्चन की बात का प्रतियोगी ने मुस्कुराते हुए बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया. उसने कहा, "सर, आदमी सिर्फ अपनी बीवी की नौकरी करता है." इस मजेदार बातचीत में शामिल होते हुए अमिताभ बच्चन ने चुटकी ली और कहा, "यह सही बात है, वह मालकिन है और हर पति को यह मान लेना चाहिए. ऐसे ही रहोगे तो जीवित रहोगे, वरना निकाल दिए जाओगे."
'कौन बनेगा करोड़पति' का यह 18वां सीजन 10 अगस्त से प्रसारित होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें अमिताभ बच्चन एक बार फिर होस्ट के रूप में वापसी कर रहे हैं. 83 साल की उम्र में भी बिग बी पेशेवर मोर्चे पर काफी एक्टिव हैं और अपने ब्लॉग के माध्यम से सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी भावनाओं और विचारों को शेयर करते रहते हैं.