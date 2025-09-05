 बिग बी ने मुंबई के लालबागचा राजा के लिए किए 11 लाख डोनेट, खबर वायरल होते ही बन गए फैंस का निशाना!
बिग बी ने मुंबई के लालबागचा राजा के लिए किए 11 लाख डोनेट, खबर वायरल होते ही बन गए फैंस का निशाना!

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई के लालबागचा राजा के लिए लगभग 11 लाख रुपए डोनेट किए हैं जिसके बाद उनके कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन दे, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:56 PM IST
बिग बी ने मुंबई के लालबागचा राजा के लिए किए 11 लाख डोनेट, खबर वायरल होते ही बन गए फैंस का निशाना!

मुंबई के फेमस गणपति पंडाल लालबागचा राजा के दरबार में बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में 11 लाख रुपए दान किए हैं जिसका चेक उन्होंने अपनी टीम के द्वारा भेजा था. लालबागचा राजा के सचिव ने मीडिया के सामने चेक को एक्सेप्ट करते हुए सुपरस्टार को धन्यवाद दिया है. मगर अमिताभ बच्चन के इस डोनेशन को लेकर उनके फैंस सोशल मीडिया पर मिक्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जिसमें कुछ लोग उनके इस नेक काम की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

 

विनाशकारी बाढ़
दरअसल पंडाल द्वारा चेक को एक्सेप्ट करते ही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है जिससे अमिताभ बच्चन के कई फैंस उनसे नाराज हो गए हैं, जिसकी वजह पंजाब में आई बाढ़ है. सुपरस्टार के फैंस इस बात से गुस्से में हैं कि उन्होंने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ में फंसे लोगों के लिए कोई राहत राशि नहीं दी है और ये राशी उसमें काफी मदद कर सकती थी. 

यह भी पढे़ं: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से कॉमेडियन कीकू शारदा की होगी एग्जिट, जानिए वायरल रयूमर्स के पीछे का पूरा सच!

 

 

चेक डोनेट 
वहीं अमिताभ बच्चन के चेक डोनेट करने पर उनके कई चाहने वाले लोगों ने इस कदम की सराहना भी की है तो वहीं कुछ लोगों ने कमेंट कर कहा, 'अगर ये चेक पंजाब के लिए डोनेट करते तो ज्यादा खुशी मिलती.' कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 'जब भी कोई धार्मिक काम होता है तो सेलिब्रेटी खूब दान करते हैं, लेकिन आपदा के समय में बहुत ही कम लोग डोनेट करते दिखाई देते हैं.' 

 

;