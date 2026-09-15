83 साल के हुए अमिताभ बच्चन, रिटायरमेंट की अफवाहों पर अब खुद किया बड़ा खुलासा

काम की बात करें तो अमिताभ बच्चन इस समय 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन के साथ लोगों के बीच मौजूद हैं. साल 2000 में शुरू हुआ ये शो अमिताभ बच्चन की पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है. अपकमिंग एपिसोड में भी बिग बी अपने जाने-पहचाने अंदाज में नजर आएंगे. शो के दौरान एक कंटेस्टेंट ने उनसे जया बच्चन को लेकर सवाल किया कि क्या कभी किसी प्रोग्राम में जाने से पहले उन्हें अपनी पत्नी के तैयार होने का इंतजार करना पड़ा है?. सवाल सुनकर अमिताभ ने इसे अच्छा सवाल बताया और फिर अपना टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला भी बता दिया. उन्होंने बताया कि अगर किसी फंक्शन में शाम 6 बजे पहुंचना हो, तो वो जया को 5 बजे का समय बता देते हैं. इससे तैयारी समय पर शुरू हो जाती है और देर होने की गुंजाइश कम हो जाती है.