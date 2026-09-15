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83 साल के हुए अमिताभ बच्चन, रिटायरमेंट की अफवाहों पर अब खुद किया बड़ा खुलासा

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की एक छोटी-सी बात ने सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक हलचल पैदा कर दी. 'देर हो गई है, अब आराम करने का समय है' लिखते ही उनके रिटायरमेंट के खबरों ने हवा पकड़ ली. लेकिन बिग बी ने हमेशा की तरह शब्दों के साथ खेलते हुए तस्वीर साफ कर दी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 15, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:23 PM IST
83 साल के हुए अमिताभ बच्चन, रिटायरमेंट की अफवाहों पर अब खुद किया बड़ा खुलासा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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