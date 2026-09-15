83 साल के हुए अमिताभ बच्चन, रिटायरमेंट की अफवाहों पर अब खुद किया बड़ा खुलासा

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की एक छोटी-सी बात ने सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक हलचल पैदा कर दी. 'देर हो गई है, अब आराम करने का समय है' लिखते ही उनके रिटायरमेंट के खबरों ने हवा पकड़ ली. लेकिन बिग बी ने हमेशा की तरह शब्दों के साथ खेलते हुए तस्वीर साफ कर दी. 83 साल की उम्र में भी पर्दे और टीवी की दुनिया में एक्टिव अमिताभ ने साफ-साफ साइन दिए कि अभी उनका सफर थमा नहीं है.
अपने ब्लॉग पर उन्होंने रिटायरमेंट से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और मजाकिया अंदाज में बताया कि उनके शब्दों का मतलब वैसा बिल्कुल नहीं था, जैसा समझ लिया गया है. यानी जिस आराम को विदाई का इशारा माना गया, वो दरअसल सिर्फ आराम करने की बात थी.
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखी बात को लेकर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने 'रिटायर शब्द का इस्तेमाल काम छोड़ने के लिए इस्तेमान नहीं किया था. उन्होंने अपने अंदाज में कहा, 'जी नहीं हुजूर, मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है मैं अब सोने जा रहा हूं.' बिग बी का ये जवाब जितना मजेदार था, उतना ही सीधा भी. उन्होंने मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी अपने खास अंदाज में टिप्पणी की और अखबार की कटिंग शेयर करते हुए बताया कि उनकी बात को जिस तरह से पेश किया गया, उससे रिटायरमेंट की बात शुरू हो गई.
काम की बात करें तो अमिताभ बच्चन इस समय 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन के साथ लोगों के बीच मौजूद हैं. साल 2000 में शुरू हुआ ये शो अमिताभ बच्चन की पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है. अपकमिंग एपिसोड में भी बिग बी अपने जाने-पहचाने अंदाज में नजर आएंगे. शो के दौरान एक कंटेस्टेंट ने उनसे जया बच्चन को लेकर सवाल किया कि क्या कभी किसी प्रोग्राम में जाने से पहले उन्हें अपनी पत्नी के तैयार होने का इंतजार करना पड़ा है?. सवाल सुनकर अमिताभ ने इसे अच्छा सवाल बताया और फिर अपना टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला भी बता दिया. उन्होंने बताया कि अगर किसी फंक्शन में शाम 6 बजे पहुंचना हो, तो वो जया को 5 बजे का समय बता देते हैं. इससे तैयारी समय पर शुरू हो जाती है और देर होने की गुंजाइश कम हो जाती है.
अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 84 साल के होने वाले हैं. उम्र का ये पड़ाव उनके लिए ठहराव नहीं, बल्कि लगातार एक्टिव रहने की कहानी बयां करता है. 'कौन बनेगा करोड़पति' का 18वां सीजन 10 अगस्त से टेलीकास्ट हो रहा है और शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टीवी पर दिखाया जाता है. इसके एपिसोड सोनी लिव पर भी अवेलेबल हैं. फिल्मों की बात करें तो अमिताभ आखिरी बार साल 2024 में आई 'वेट्टैयान' में नजर आए थे, जिसमें रजनीकांत भी मुख्य भूमिका में थे.