अमिताभ बच्चन के नाती की फिल्म 'इक्कीस' के डिस्क्लेमर को लेकर मचा बवाल, जयदीप अहलावत के किरदार पर था इशारा

Ikkis Disclaimer Controversy: अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है. इस फिल्म में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र ने पिता का किरदार निभाया है. फिल्म में जयदीप अहलावत भी नजर आ रहे हैं. इसी बीच फिल्म के एक डिस्क्लेमर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.
Ikkis Disclaimer Controversy: नए साल पर 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'इक्कीस' को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. यह फिल्म बॉलीवुड के दिग्गज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल के रोल में और दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र उनके पिता के किरदार में हैं. फिल्म में जयदीप अहलावत भी ब्रिगेडियर केएम निसार के रोल में हैं. फिल्म में एक डिस्क्लेमर है जो सोशल मीडिया पर सामने आया है. लोग इस डिस्क्लेमर पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
क्या है डिस्क्लेमर?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डिस्क्लेमर में लिखा है 'पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के. एम. निसार का मानवीय व्यवहार सिर्फ एक अपवाद स्वरूप घटना ही है. वरना, हमारा पड़ोसी देश बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है. पाकिस्तान की सेनाओं ने युद्ध के समय और शांति दोनों ही समय में हमारे सैनिकों और नागरिकों के साथ बहुत क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया है. इसी कारण नागरिकों को सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है.
इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म
बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई है. इस फिल्म की कहानी साल 1971 के भारत-पाक युद्ध और उस समय की लड़ाई पर आधारित है. फिल्म में सेकंड लेफ्टिनेट अरुण खेत्रपाल की वीरता को दिखाया गया है. अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अरुण खेतरपाल का रोल निभा रहे हैं. दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने उनके पिता का रोल निभाया हैं.
यूजर्स दे रहे सोशल मीडिया पर अपनी राय
इस फिल्म के डिस्क्लेमर को देखने के बाद कई लोग इसे लेकर बातें कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह धुरंधर के असर की वजह से फिल्म टीम ने जोड़ा है. दूसरे यूजर ने लिखा कि कभी दो नावों में नहीं चलो, एक तरफ चुनो उसी पर टिके रहो, ऐसा करने से ये ज्यादा असली लगता है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा मुझे यकीन है कि ये आखिरी मौके पर जोड़ा गया था.
