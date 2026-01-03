Advertisement
trendingNow13062617
Hindi Newsबॉलीवुडअमिताभ बच्चन के नाती की फिल्म इक्कीस के डिस्क्लेमर को लेकर मचा बवाल, जयदीप अहलावत के किरदार पर था इशारा

अमिताभ बच्चन के नाती की फिल्म 'इक्कीस' के डिस्क्लेमर को लेकर मचा बवाल, जयदीप अहलावत के किरदार पर था इशारा

Ikkis Disclaimer Controversy: अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है. इस फिल्म में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र ने पिता का किरदार निभाया है. फिल्म में जयदीप अहलावत भी नजर आ रहे हैं. इसी बीच फिल्म के एक डिस्क्लेमर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 03, 2026, 03:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इक्कीस’ का डिस्क्लेमर क्यों हो रहा वायरल?
इक्कीस’ का डिस्क्लेमर क्यों हो रहा वायरल?

Ikkis Disclaimer Controversy: नए साल पर 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'इक्कीस' को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. यह फिल्म बॉलीवुड के दिग्गज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल के रोल में और दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र उनके पिता के किरदार में हैं. फिल्म में जयदीप अहलावत भी ब्रिगेडियर केएम निसार के रोल में हैं. फिल्म में एक डिस्क्लेमर है जो सोशल मीडिया पर सामने आया है. लोग इस डिस्क्लेमर पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.  

क्या है डिस्क्लेमर?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डिस्क्लेमर में लिखा है 'पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के. एम. निसार का मानवीय व्यवहार सिर्फ एक अपवाद स्वरूप घटना ही है. वरना, हमारा पड़ोसी देश बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है. पाकिस्तान की सेनाओं ने युद्ध के समय और शांति दोनों ही समय में हमारे सैनिकों और नागरिकों के साथ बहुत क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया है. इसी कारण नागरिकों को सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 
बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई है. इस फिल्म की कहानी साल 1971 के भारत-पाक युद्ध और उस समय की लड़ाई पर आधारित है. फिल्म में सेकंड लेफ्टिनेट अरुण खेत्रपाल की वीरता को दिखाया गया है. अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अरुण खेतरपाल का रोल निभा रहे हैं. दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने उनके पिता का रोल निभाया हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यूजर्स दे रहे सोशल मीडिया पर अपनी राय 
इस फिल्म के डिस्क्लेमर को देखने के बाद कई लोग इसे लेकर बातें कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह धुरंधर के असर की वजह से फिल्म टीम ने जोड़ा है. दूसरे यूजर ने लिखा कि कभी दो नावों में नहीं चलो, एक तरफ चुनो उसी पर टिके रहो, ऐसा करने से ये ज्यादा असली लगता है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा मुझे यकीन है कि ये आखिरी मौके पर जोड़ा गया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

ikkisAgastya NandaDharmendra

Trending news

वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
bengal elections
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?