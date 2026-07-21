'कुली' हादसे से लेकर लिवर की बीमारी तक... अमिताभ बच्चन की जिंदगी के वो मुश्किल दौर, जब गंभीर बीमारियों से लड़कर लौटे बिग बी

अमिताभ बच्चन ने कई बार बताया कि 'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग के दौरान लंबे समय तक काम करने से उन्हें गर्दन और पीठ में तेज दर्द की समस्या हुई. उम्र और लगातार काम के दबाव के कारण उन्हें फिजियोथेरेपी और इलाज का सहारा लेना पड़ा. साल 2015 में पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले 2012 में उन्हें पेट से जुड़ी मुश्किलों के कारण दो सर्जरी करवानी पड़ी थीं. साल 2008 में भी उन्हें पेट की समस्या के कारण अस्पताल जाना पड़ा था, जहां डॉक्टरों ने डायवर्टीकुलिटिस नाम की बीमारी की पहचान की थी.