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'कुली' हादसे से लेकर लिवर की बीमारी तक... अमिताभ बच्चन की जिंदगी के वो मुश्किल दौर, जब गंभीर बीमारियों से लड़कर लौटे बिग बी

Amitabh Bachchan Health Timeline: अमिताभ बच्चन सिर्फ फिल्मों के महानायक ही नहीं हैं, बल्कि अपनी जिंदादिली और हिम्मत के लिए भी जाने जाते हैं. 83 साल की उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं और अपने फैंस से सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 21, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:39 PM IST
'कुली' हादसे से लेकर लिवर की बीमारी तक... अमिताभ बच्चन की जिंदगी के वो मुश्किल दौर, जब गंभीर बीमारियों से लड़कर लौटे बिग बी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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