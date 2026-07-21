'कुली' हादसे से लेकर लिवर की बीमारी तक... अमिताभ बच्चन की जिंदगी के वो मुश्किल दौर, जब गंभीर बीमारियों से लड़कर लौटे बिग बी

अमिताभ बच्चन ने हाल ही में उनकी एक सर्जरी और उसके बाद की रिकवरी को लेकर उन्होंने इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने बताया कि अस्पताल से घर लौटने के बाद का समय उनके लिए सबसे मुश्किल दौर रहा था. अमिताभ ने कहा कि ये सफर शरीर, मन और रोजाना की जिंदगी तीनों के लिए मुश्किल रहा. लेकिन ये पहली बार नहीं है, जब बिग बी ने हेल्थ से जुड़ी किसी बड़ी परेशानी का सामना किया हो. पिछले कई सालों में उन्होंने कई गंभीर बीमारियों, चोटों और सर्जरी का सामना किया, मगर हर बार हिम्मत के साथ वापसी की है.
हाल ही में अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि उनकी सर्जरी हुई और अस्पताल से घर लौटने से पहले उन्हें आईसीयू में भी रहना पड़ा. हालांकि, उन्होंने ये साफ नहीं किया कि किस समस्या के लिए सर्जरी करवाई गई, लेकिन अपने ब्लॉग में उन्होंने अपनी रिकवरी को बेहद कठिन बताया. उन्होंने लिखा कि ये दौर फिजिकली ही नहीं, बल्कि मेंटली और पर्सनली रूप से काफी मुश्किल भरा था.
साल 2025 की शुरुआत में अमिताभ बच्चन की आंखों की सर्जरी हुई थी. उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिकली नहीं दी थी, लेकिन अपने ब्लॉग से फैंस को बताया कि उनकी नजर कुछ समय के लिए बहुत ही कम हो गई थी और उन्हें आराम की जरूरत थी. इससे पहले, साल 2024 में फिल्म 'कल्कि 2898 ईस्वी' के प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया था कि उनके पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी. उम्र बढ़ने के बावजूद लगातार शूटिंग और काम करने की उनकी लगन अक्सर उनके फैंस को इंस्पायर करती रही है.
मार्च 2023 में फिल्म 'कल्कि 2898 ईस्वी'की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को एक एक्शन सीन करते समय पसली की कार्टिलेगो में गंभीर चोट लगी थी. उनकी दाहिनी पसली के पास की मांसपेशी भी प्रभावित हुई थी, जिसके बाद उन्हें शूटिंग रोककर आराम करना पड़ा. इसके बाद, अगस्त 2022 में वो दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए और घर में आइसोलेशन में रहे. इससे पहले जुलाई 2020 में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
अमिताभ बच्चन ने कई बार बताया कि 'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग के दौरान लंबे समय तक काम करने से उन्हें गर्दन और पीठ में तेज दर्द की समस्या हुई. उम्र और लगातार काम के दबाव के कारण उन्हें फिजियोथेरेपी और इलाज का सहारा लेना पड़ा. साल 2015 में पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले 2012 में उन्हें पेट से जुड़ी मुश्किलों के कारण दो सर्जरी करवानी पड़ी थीं. साल 2008 में भी उन्हें पेट की समस्या के कारण अस्पताल जाना पड़ा था, जहां डॉक्टरों ने डायवर्टीकुलिटिस नाम की बीमारी की पहचान की थी.
अमिताभ बच्चन की लाइफ में साल 1982 की 'कुली' फिल्म की शूटिंग का हादसा सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट साबित हुआ. एक फाइट सीन के दौरान कलाकार पुनीत इस्सर के साथ शूट करते समय उन्हें पेट में गंभीर चोट लगी. इस चोट के कारण खून रुक गया और उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई.कई सर्जरी और खून चढ़ाने के बाद उनकी जान बचाई जा सकी.
उस समय देशभर में लाखों लोगों ने उनके लिए दुआएं मांगी थीं. बाद में उन्होंने बताया कि उसी दौरान हुए खान की कमी के कारण उन्हें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ, जिसने धीरे-धीरे उनके लिवर को काफी नुकसान पहुंचाया. उन्होंने खुलासा किया कि उनका लगभग 75 प्रर्सेंट लिवर खराब हो चुका है और वो केवल 25 प्रर्सेंट लिवर के सहारे जिंदा हैं.
कुली हादसे के बाद अमिताभ बच्चन को मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी ऑटोइम्यून बीमारी से भी जूझना पड़ा, जिसमें मांसपेशियों में कमजोरी और थकान महसूस होती है. उन्होंने ये भी बताया कि इस दौर में वो मेंटली स्ट्रेस और डिप्ररेशन से गुजरे, लेकिन धीरे-धीरे इससे बाहर निकल गए. इसके अलावा, सही समय पर जांच के दौरान उन्हें टीबी का पता चला, जिसका उन्होंने सफल इलाज कराया.