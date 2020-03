Amitabh Bachchan के हाथों पर 'होम क्वैरेंटाइन' का स्टाम्प, Twitter पर शेयर की फोटो

नई दिल्ली: देश में कोरोनावायरस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने हाथों पर 'होम क्वैरेंटाइन' के स्टाम्प वाली तस्वीर साझा की है. अभिनेता ने यह तस्वीर मंगलवार को ट्विटर पर साझा की.

इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, मुंबई में वोटर इंक के साथ स्टाम्प लगाने का काम शुरू हो चुका है..सुरक्षित रहे, एहतियात बरतें और अगर आप संक्रमित हैं, तो आइसोलेशन में रहें. अमिताभ के इस ट्वीट को बीएमसी ने भी रीट्वीट किया है. मुंबई महानगरपालिका ने घर में अलग रहने को लेकर ‘जागरूकता फैलाने' के लिए अपने टि्वटर हैंडल पर अमिताभ का शुक्रिया अदा किया.

T 3473 - Stamping started on hands with voter ink, in Mumbai .. keep safe , be cautious , remain isolated if detected .. pic.twitter.com/t71b5ehZ2H

अमिताभ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपने घर के बाहर रविवार को प्रशंसकों से मिलने के कार्यक्रम को भी रद्द करने की घोषणा की थी. इसके साथ ही कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कविता भी साझा की थी. ये कविता कोरोना वायरस पर थी, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा था कि इस बीमारी से डरें नहीं. कहा जा रहा है कि अमिताभ 31 मार्च तक घर में ही रहेंगे.

Thank you for spreading the word, Mr @SrBachchan

And for reiterating the need for #HomeQuarantine to those select few, for them to be safe, cautious & responsible towards not just near & dear ones, but all!#BadgeOfHonour#SecondLineOfDefence#NaToCorona https://t.co/J3hv1sSg6P

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 17, 2020