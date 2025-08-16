तुमने विरासत को आगे बढ़ाया....; मेलबर्न में अभिषेक को अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन
Advertisement
trendingNow12883361
Hindi Newsबॉलीवुड

तुमने विरासत को आगे बढ़ाया....; मेलबर्न में अभिषेक को अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन

अमिताभ ने अपने Tumblr ब्लॉग पर एक लंबा और दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखकर अपनी फीलिंग्स शेयर की. उन्होंने लिखा, 'पूरे यूनिवर्स में सबसे खुश पिता मैं हूं. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुमने विरासत को आगे बढ़ाया....; मेलबर्न में अभिषेक को अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन

महानायक अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन को मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में 'आई वांट टू टॉक' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलने पर बधाई दी और इस खास मौके पर अपने ब्लॉग के जरिए दिल की भावनाएं जाहिर की.
अमिताभ ने अपने ब्लॉग में एक फोटो पोस्ट की, जिसमें अभिषेक हाथों में ट्रॉफी पकड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं. साथ ही एक मैगजीन कवर भी पोस्ट किया गया, जिसमें टैगलाइन थी- 'द बच्चन ब्लूप्रिंट'.

ब्लॉग की शुरुआत करते हुए अमिताभ ने लिखा, "मैं इस पूरी दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पिता हूं. अभिषेक ने मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने वाले रवैये के साथ अपने दादाजी की विरासत को आगे बढ़ाया है.
उन्होंने लिखा, ''अभिषेक ने कभी हालात से हार नहीं मानी. लोग चाहे जितना गिराने की कोशिश करें, वह हर बार मेहनत से खड़े हुए और पहले से भी ऊंचे उठे.''

ये भी पढ़ें: 'औकात में रहो', पाकिस्तान से जोड़ा गया नाम तो भड़क उठे जावेद अख्तर

बिग बी ने कविता की चंद लाइनें लिखी, ''तुम मुझे जितना गिराओगे, मैं अपने परिश्रम से फिर खड़ा होऊंगा और ऊंचा खड़ा होऊंगा. समय लगा लेकिन तुमने हार नहीं मानी. अपने बल पर दुनिया को तुमने दिखा दिया.''
इस मौके पर अमिताभ ने अपने पिता की एक कविता को याद किया और लिखा, ''मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना.''उन्होंने कहा कि अभिषेक ने भी यही रास्ता अपनाया, बिना किसी दिखावे के, बस अपने काम से अपनी पहचान बनाई.''

ये भी पढ़ें: साल 1997 की वो हिट फिल्म, जिसमें एक्ट्रेस ने जीता विलेन का बेस्ट फिल्म फेयर; बजट से 4 गुना ज्यादा की थी कमाई

ब्लॉग में अमिताभ ने आगे कहा कि कुछ साल पहले जब उन्होंने एक फिल्म में अभिषेक के अभिनय की तारीफ की थी, तो कुछ लोग हंसने लगे थे... बोले कि एक पिता अपने बेटे की जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहा है.
उन्होंने लिखा, ''लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आज वही लोग तालियां बजा रहे हैं. अब समय ने जवाब दे दिया है. अभिषेक की मेहनत और कला को दुनिया ने पहचाना है. जो लोग पहले हंसते थे, अब सम्मान दे रहे हैं.'' ब्लॉग पोस्ट के आखिर में अमिताभ ने लिखा, ''जीत ही सबसे बड़ा जवाब होती है. और तुमने वो जीत हासिल की है. चुपचाप रहना और अपनी मौज में बहना, यही असली राज है.''
उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ अभिषेक के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए एक बड़ी खुशी है.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Aamitabh Bachchan

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;