सरोज खान के निधन से बेहद अशांत हैं अमिताभ बच्चन, इन सेलेब्स ने भी दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: देर रात कार्डियक अरेस्ट से हुए सरोज खान (Saroj Khan) के निधन की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. जैसे-जैसे लोगों को इस खबर के बारे में पता चल रहा है, वे अपने-अपने तरीके से शोक व्यक्त कर रहे हैं. बॉलीवुड ने कुछ महीनों में अपने कई हीरे खोए हैं और ऐसे में मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का जाना भी एक अपूर्ण क्षति है. बॉलीवुड के जाने-माने सेलेब्रिटीज सोशल मीडिया पर सरोज खान के साथ बिताई हुई अपनी यादें बांटने के साथ शोक व्यक्त कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से लेकर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) तक ने सरोज खान (Saroj Khan) के निधन पर सेलेब्रिटीज ने शोक जताया है.

T 3582 - Prayers .. .

हाथ जुड़े हैं , मन अशांत — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 3, 2020

अमिताभ बच्चन

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, सरोज खान के निधन के बाद से अशांत हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक तस्वीर शेयर करने के साथ लिखा, ‘प्रार्थना.. हाथ जुड़े हैं, मन अशांत’.

I'm devastated by the loss of my friend and guru, Saroj Khan. Will always be grateful for her work in helping me reach my full potential in dance. The world has lost an amazingly talented person. I will miss you My sincere condolences to the family. #RIPSarojji — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) July 3, 2020

माधुरी दीक्षित

अपनी दोस्त और गुरु, सरोज खान के जाने से मैं बहुत विचलित हो गई हूं. अपनी पूरी क्षमता के साथ डांस कर पाने में उनकी मदद के लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी. इस दुनिया ने एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को खो दिया है. मैं आपको मिस करूंगी. परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं.

Woke up to the sad news that legendary choreographer #SarojKhan ji is no more. She made dance look easy almost like anybody can dance, a huge loss for the industry. May her soul rest in peace — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 3, 2020

अक्षय कुमार

आज सुबह प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान जी के निधन की खबर के साथ आंख खुली. वे हर किसी के लिए डांस को कितना आसान बना देती थीं, इंडस्ट्री के लिए तगड़ा झटका है.. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे

Rest in Peace Saroj Khan ji. This loss is immeasurable for the industry & film lovers.Having choreographed more than 2000 songs she single handedly changed the landscape of how songs were shot. I had the pleasure of being Choerographed by her in Aladin. One tick off my bucketlist — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 3, 2020

रितेश देशमुख

आपकी आत्मा को शांति मिले सरोज जी. सिने प्रेमियों और इंडस्ट्री के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है. 2000 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ कर चुकीं सरोज खान ने अकेले अपने दम पर गानों को शूट किए जाने की प्रक्रिया को बदला था. मुझे अलादीन में उनके द्वारा कोरियोग्राफ किए जाने का सौभाग्य मिल चुका है. मेरी बकेटलिस्ट में से एक चीज कम.

Shocked to know the sad demise of Saroj khan ji. An era comes to an end with her. Rest in peace. — Sunil Grover (@WhoSunilGrover) July 3, 2020

सुनील ग्रोवर

सरोज खान जी के निधन की दुखद खबर से सदमे में हूं. उनके साथ एक युग खत्म हो गया है. उनको शांति मिले.

आपको बता दें कि सरोज खान को मधुमेह की बीमारी थी. उन्हें पिछले महीने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के चलते मुंबई के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिछले कुछ हफ्तों में उन्हें और भी कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इसी दौरान कोविड-19 के लिए भी उनका परीक्षण किया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई. परिवार के सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने रात में 1.30 बजे अपनी आखिरी सांस लीं.

