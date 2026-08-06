83 की उम्र, 24 घंटे ड्यूटी! KBC में शिफ्ट को लेकर अमिताभ बच्चन बोले- काम नहीं करता तो कोई और छीन लेता नौकरी

Amitabh Bachchan 24 Hour Shift: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज भी जिस शिद्दत से काम करते हैं, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है. 83 साल की उम्र में भी उनका जज्बा युवाओं को शर्मिंदा कर सकता है. हाल ही में बिग बी ने अपने शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के नए सीजन के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. अमिताभ बच्चन ने बिना रुके लगातार 24 घंटे काम किया है. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, खुद अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर इस बात का खुलासा किया है और इसके पीछे की वजह भी बहुत ही मजेदार और चौंकाने वाली बताई है.
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर फैंस के साथ अपनी दिनचर्या शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने सुबह 7 बजे काम शुरू किया था और अगली सुबह 7 बजे जाकर उनकी शिफ्ट खत्म हुई. यानी पूरे 24 घंटे बिग बी ने बिना थके शूटिंग की. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि 'केबीसी 18' के ऑन-एयर होने की तारीख की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में अगर वो अपना काम समय पर नहीं निपटाते तो शायद उनकी जगह किसी और को रख लिया जाता. यानी 83 की उम्र में भी बॉलीवुड के शहंशाह को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है.
24 घंटे की मैराथन शिफ्ट
लगातार 24 घंटे सेट पर पसीना बहाने के बाद अमिताभ बच्चन ने राहत की सांस ली. उन्होंने अपने ब्लॉग पर फैंस से बात करते हुए लिखा कि काम पूरा होने की खुशी अलग ही होती है. उन्होंने लिखा कि अब वो थोड़ा सा आराम करेंगे, पेट में कुछ खाना डालेंगे और कुछ देर के लिए तकिए पर सिर रखेंगे, क्योंकि अगली सुबह यानी 6 अगस्त को उन्हें फिर से जल्दी शूटिंग पर जाना है. उनका यह अनुशासन दिखाता है कि वो आज भी अपने काम को लेकर कितने संजीदा हैं.
बीमारियों को मात देकर काम में जुटे
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमिताभ बच्चन का शरीर कई बड़ी बीमारियों से जूझ चुका है. 1982 में फिल्म 'कुली' के सेट पर हुए भीषण हादसे के बाद से वो अब तक कई सर्जरी से गुजर चुके हैं. गलत खून चढ़ने की वजह से उन्हें हेपेटाइटिस हो गया था और आज उनका लिवर सिर्फ 25 प्रतिशत ही काम करता है. इतने गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों और बढ़ती उम्र के बावजूद, वो KBC 18 को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.
अगस्त महीने से है बिग बी का गहरा नाता
आपको बता दें कि अगस्त का महीना अमिताभ बच्चन के जीवन में बहुत ही खास मायने रखता है. 2 अगस्त वही तारीख है जब कुली हादसे के बाद डॉक्टरों ने उन्हें क्लीनिकली डेड घोषित कर दिया था, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ और उनकी सांसें वापस लौट आई थीं. मौत को मात देकर लौटे बिग बी ने साल 2000 से KBC को होस्ट करना शुरू किया था. बीच में बस एक सीजन शाहरुख खान ने होस्ट किया था, बाकी हर सीजन में बिग बी ने ही अपनी आवाज का जादू चलाया है.