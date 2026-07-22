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अमिताभ बच्चन ने करियर के पीक पर छोड़ दी थी एक्टिंग, 2 साल तक स्विट्जरलैंड में रहे अकेले

रजनीकांत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ बच्चन ने 58 साल की उम्र में करियर के पीक पर 2 साल के लिए अपना करियर छोड़ दिया. इसके बाद वह एकांतवास में चले गए. अमिताभ बच्चन ने स्विट्जरलैंड में एक अपार्टमेंट खरीदा था जहां वे अकेले रहें.

Written ByShilpa
Published: Jul 22, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:38 PM IST
अमिताभ बच्चन ने करियर के पीक पर छोड़ दी थी एक्टिंग, 2 साल तक स्विट्जरलैंड में रहे अकेले
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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