अमिताभ बच्चन ने करियर के पीक पर छोड़ दी थी एक्टिंग, 2 साल तक स्विट्जरलैंड में रहे अकेले

अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार हैं. बी टाउन में शहंशाह बनने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है. मेहनत और स्ट्रगल के जरिए उन्होंने ऊंचा मुकाम हासिल किया है. अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा में अपनी खास एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
एक समय आया जब अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के पीक में सबकुछ छोड़ दिया था. वह अकेले 2 साल तक एकांतवास में थे. एक इंटरव्यू में रजनीकांत ने खुलासा किया था कि अमिताभ बच्चन ने 2 साल के लिए एक्टिंग को छोड़ दिया था.
अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के पीक पर कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया था. उन्होंने लगभग 1 से 2 साल के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया था. इस दौरान अमिताभ बच्चन स्विट्जरलैंड में जाकर अकेले रहने लगे थे. इस बात का खुलासा रजनीकांत ने एक इंटरव्यू में किया था. रजनीकांत ने बताया था कि लगातार काम करने और स्टारडम से थककर अमिताभ बच्चन स्विट्जरलैंड चल गए. रजनीकांत ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने स्विट्जरलैंड में एक अपार्टमेंट खरीदा और अकेले रहें. दो साल बाद अमिताभ बच्चन ने साल 2000 में फिल्म मोहब्बतें से अपना कमबैक किया है. इसके बाद से आजतक अमिताभ बच्चन फिल्मों में एक्टिव हैं.
साल 1988 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म शहंशाह में काम किया. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने शानदार काम किया, फिल्म में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई. इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन को शहंशाह का खिताब मिला है. फिल्म का डायलॉग आज भी लोगों के जुबान पर है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह.
अमिताभ बच्चन ने साल 1990 में फिल्म अग्निपथ में विजय दीनानाथ चौहान का रोल निभाया था. अमिताभ बच्चन विजय नाम से काफी पॉपुलर हुए थे. उन्होंने पर्दे पर लगभग 20 बार विजय का किरदार निभाया है.
अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ की बात करें तो अमिताभ बच्चन की लगभग 3190 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनका जो भी है वो सब उनके बच्चों, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन है. उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों में बराबर बंटेगा.