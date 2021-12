'बॉब बिस्वास' में बेटे की परफॉर्मेंस से इतना खुश हुए अमिताभ, कर डाले इतने सारे ट्वीट्स

नई दिल्ली: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और अपने बेटे अभिषेक बच्चन को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं. एक्टर जिस शिद्दत से अभिषेक बच्चन की फिल्म को लेकर ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो अपने लाडले के परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं.

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था-'बॉब बिस्वास'. अमिताभ (Amitabh Bachchan) इस फिल्म में अभिषेक का रोल देखकर इतने मंत्रमुग्ध हुए कि बेटे की तारीफ में लगातार ट्वीट्स करने लगे और उन ट्वीट्स को भी रीट्वीट करने लगे जिसमें अभिषेक की तारीफ के कसीदे पढ़े गए हैं.

Nomoshkar Bob Biswas @juniorbachchan

What a performance sir ji!!! You are just unbelievable in the movie!! You just killed it! You have left a very huge and good impact on the audience! @SrBachchan sir ji love always! pic.twitter.com/29vW11t56Q

— Nimit Kapoor ABEFTeam (@NIMITKAPOOR5) December 20, 2021