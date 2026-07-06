जब 3 बजे रात में 'शहंशाह' ने घुमाया था फोन, 15 करोड़ ट्रांसफर कर अमिताभ बच्चन ने कहां खरीदी थी जमीन; सामने आई दिलचस्प स्टोरी

बॉलीवुड के'शहंशाह' यानी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने कथित तौर पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जमीन खरीदी है. उन्होंने जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले सरयू प्रोजेक्ट में 10,000 वर्ग फुट का अपना पहला प्लॉट खरीदा था. तब से वो इस मंदिर नगर में अपनी प्रोपर्टी की शुरुआत कर रहे थे. हाल ही में एक प्रोग्राम में, एक रियल एस्टेट कंपनी के संस्थापक ने बताया कि कैसे एक्टर ने पर्सनली उन्हें अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए फोन किया था. बिग बी से जुड़ा ये किस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कंपनी के संस्थापक ने खुलासा करते हुए बताया कि वो साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में थे, जब वहां करीब सुबह 3 बजे मिस्टर बच्चन ने उन्हें फोन किया. उन्होंने बताया, 'कुछ मिस्ड कॉल आए, उसके बाद एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, 'मैं अमिताभ बच्चन हूं, कृपया जब भी आपको सही लगे, उस समय कॉल करें.' मैं तुरंत उठा और उन्हें वापस कॉल किया.'
इस किस्से के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे बताया कि अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा, 'अभिनंदन जी, मैं यूपी से हूं और मैं पवित्र शहर अयोध्या में जमीन खरीदना चाहता हूं. मैंने उनसे कहा, हम आपके लिए ये जरूर करेंगे.' आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन का मूल निवास प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है.
बिग बी ने इस सौदे की कीमत तय की और एक ही दिन में करीब 15 करोड़ रुपए भेज दिए. कंपनी के संस्थापक ने बातचीत में आगे बताया कि 'मैंने उनसे पूछा, ‘मैं आपसे कीमत के बारे में कैसे बात कर सकता हूं? ’ उन्होंने कहा कि वो 15,000 वर्ग फुट जमीन खरीदना चाहते हैं और मैंने उन्हें बताया कि इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये हो सकती है और अगले ही दिन उन्होंने मुझे 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए.'
अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में कई प्रॉपर्टी खरीदी हैं. सरयू प्रोजेक्ट में अपनी पहली खरीद के बाद, बिग बी ने अपने पिता के हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के तहत राम मंदिर से कुछ 10 किलोमीटर दूर 54,454 वर्ग फुट की जमीन खरीदी. वहीं मार्च 2026 में, उन्होंने तिहुरा माझा एरिया में 35 करोड़ रुपये का 2.67 एकड़ की जमीन का सौदा किया.