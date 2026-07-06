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जब 3 बजे रात में 'शहंशाह' ने घुमाया था फोन, 15 करोड़ ट्रांसफर कर अमिताभ बच्चन ने कहां खरीदी थी जमीन; सामने आई दिलचस्प स्टोरी

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अयोध्या में 15,000 वर्ग फुट जमीन खरीदने के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये का सौदा किया है. उन्होंने ये डील पक्की करने के लिए रात करीब 3 बजे रियल एस्टेट कंपनी से कॉन्टैक्ट किया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 06, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:41 PM IST
जब 3 बजे रात में 'शहंशाह' ने घुमाया था फोन, 15 करोड़ ट्रांसफर कर अमिताभ बच्चन ने कहां खरीदी थी जमीन; सामने आई दिलचस्प स्टोरी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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