जब 3 बजे रात में 'शहंशाह' ने घुमाया था फोन, 15 करोड़ ट्रांसफर कर अमिताभ बच्चन ने कहां खरीदी थी जमीन; सामने आई दिलचस्प स्टोरी

बॉलीवुड के'शहंशाह' यानी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने कथित तौर पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जमीन खरीदी है. उन्होंने जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले सरयू प्रोजेक्ट में 10,000 वर्ग फुट का अपना पहला प्लॉट खरीदा था. तब से वो इस मंदिर नगर में अपनी प्रोपर्टी की शुरुआत कर रहे थे. हाल ही में एक प्रोग्राम में, एक रियल एस्टेट कंपनी के संस्थापक ने बताया कि कैसे एक्टर ने पर्सनली उन्हें अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए फोन किया था. बिग बी से जुड़ा ये किस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.