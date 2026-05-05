Advertisement
trendingNow13205464
Hindi Newsबॉलीवुडफैन के निधन से भावुक हुए अमिताभ बच्चन, ब्लॉग में बयां किया दर्द, बोले- ‘कितना दर्दनाक रहा है…’

फैन के निधन से भावुक हुए अमिताभ बच्चन, ब्लॉग में बयां किया दर्द, बोले- ‘कितना दर्दनाक रहा है…’

सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने ब्लॉग पर प्रयागराज की फैन इफ शालिनी सिंह के निधन पर शोक जताते हुए, इसे बेहद दुखद बताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 05, 2026, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फैन के निधन से भावुक हुए अमिताभ बच्चन, ब्लॉग में बयां किया दर्द, बोले- ‘कितना दर्दनाक रहा है…’

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन अपने फैंस के दिल के बेहद करीब रहते हैं और आए दिन उनसे रूबरू होते हैं. वहीं वो अक्सर अपने ब्लॉग में फैंस के प्यार और आशीर्वाद के लिए आभार जताते हुए नजर आते हैं. लेकिन मंगलवार की सुबह उन्होंने अपने ब्लॉग में एक बेहद पर्सनल मोमेंट शेयर किया, जिससे उनके लाखों फैंस दुखी हो गए. उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक फैन के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिसे वो अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और से ‘ईफ’ कहते थे. 

फैन के लिए की प्रार्थना
प्रयागराज की रहने वाली शालिनी सिंह, उनके लगातार बढ़ते फैंस कम्युनिटी में एक खास जगह बनाए हुए थीं. उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए बिग बी ने अपने ब्लॉग में कहा, ‘इलाहाबाद (प्रयागराज) की मेरी प्रिय इफ शालिनी सिंह के निधन की खबर से मैं बहुत दुखी हूं…’ उनके इन शब्दों में न केवल दुख झलक रहा था, बल्कि उन लोगों को अलविदा कहते समय उनका गहरा जुड़ाव भी दिखाई दे रहा है. 

बेहद दुखी हैं बिग बी
अमिताभ बच्चन ने अपने इस ब्लॉग में आगे स्वीकार करते हुए कहा कि उनके लिए इन पलों को समझना और व्यक्त करना कितना मुश्किल है. ‘ऐसे निधन को शब्दों में व्यक्त करना हमेशा से सबसे कठिन और दर्दनाक रहा है… और ऐसे समय पर हम अपना प्यार, प्रार्थना और संवेदना व्यक्त करने का सहारा लेते हैं.’

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस से बिग बी का गहरा जुड़ाव
बिग बी ने अपने इस ब्लॉग में आगे खुलकर बात करते हुए कहा, ‘मैं प्रार्थना करता हूं... हम सब दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके लिए उस शांति और सुकून की कामना करते हैं जिसकी वो हमेशा हकदार रही है... शोक में.’ अमिताभ बच्चन के लिए ये सिर्फ एक फैन से जुड़ी घटना नहीं थी. सालों से, उन्होंने अपने चाहने वालों के साथ एक रिश्ता बना लिया है, जिन्हें वो अक्सर अपना परिवार कहते हैं.

अमिताभ बच्चन इस समय नाग अश्विन के साथ अपनी फिल्म ‘कल्कि 2898 ईस्वी’ के सीक्वल पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो कमल हासन और प्रभास के साथ नजर आएंगे. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Aamitabh Bachchan

Trending news

केरल में दिखेगा 'बंगाल चैप्‍टर', बीजेपी ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ
kerala election 2026
केरल में दिखेगा 'बंगाल चैप्‍टर', बीजेपी ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ
जब ममता ने कहा छोटा भाई, बंगाल के 'अधिकारी' सुवेंदु के ये वीडियो आपको देखने चाहिए
West Bengal Election 2026
जब ममता ने कहा छोटा भाई, बंगाल के 'अधिकारी' सुवेंदु के ये वीडियो आपको देखने चाहिए
अंग, बंग और कलिंग, बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अचानक क्यों होने लगी चर्चा?
west bengal election results
अंग, बंग और कलिंग, बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अचानक क्यों होने लगी चर्चा?
बंगाल-असम में कांग्रेस पर कैसे भारी पड़ी भाजपा? शशि थरूर ने इशारों में बोल ही दिया
Assembly Election 2026
बंगाल-असम में कांग्रेस पर कैसे भारी पड़ी भाजपा? शशि थरूर ने इशारों में बोल ही दिया
SIR ने किसकी तरफ झुकाए नतीजे? 50 सीटों पर बदला खेल, दीदी के खाते में कितनी आईं
West Bengal Election 2026
SIR ने किसकी तरफ झुकाए नतीजे? 50 सीटों पर बदला खेल, दीदी के खाते में कितनी आईं
कभी नंबूरीपाद की मिसाल दी जाती थी, केरल हारते ही कैसे 'लेफ्ट मुक्त' हो गया भारत?
Assembly Election 2026
कभी नंबूरीपाद की मिसाल दी जाती थी, केरल हारते ही कैसे 'लेफ्ट मुक्त' हो गया भारत?
30 में से 25 राउंड तक मंत्री जी रहे हावी, बंट गई मिठाई; अंत में 1 वोट से हार गए
Tamil Nadu Election 2026
30 में से 25 राउंड तक मंत्री जी रहे हावी, बंट गई मिठाई; अंत में 1 वोट से हार गए
सुवेंदु भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जीत के बाद शाह का वीडियो हुआ वायरल
West Bengal Election
सुवेंदु भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जीत के बाद शाह का वीडियो हुआ वायरल
हिंदू संस्कृति का अपमान... HCU में स्किट विवाद के बाद हिंसा, ABVP-SFI आमने-सामने
ABVP
हिंदू संस्कृति का अपमान... HCU में स्किट विवाद के बाद हिंसा, ABVP-SFI आमने-सामने
Assembly Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथग्रहण समारोह, BJP प्रदेश अध्यक्ष ने किया ऐलान
Assembly Election 2026
Assembly Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथग्रहण समारोह, BJP प्रदेश अध्यक्ष ने किया ऐलान