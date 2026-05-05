फैन के निधन से भावुक हुए अमिताभ बच्चन, ब्लॉग में बयां किया दर्द, बोले- ‘कितना दर्दनाक रहा है…’

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन अपने फैंस के दिल के बेहद करीब रहते हैं और आए दिन उनसे रूबरू होते हैं. वहीं वो अक्सर अपने ब्लॉग में फैंस के प्यार और आशीर्वाद के लिए आभार जताते हुए नजर आते हैं. लेकिन मंगलवार की सुबह उन्होंने अपने ब्लॉग में एक बेहद पर्सनल मोमेंट शेयर किया, जिससे उनके लाखों फैंस दुखी हो गए. उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक फैन के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिसे वो अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और से ‘ईफ’ कहते थे.

फैन के लिए की प्रार्थना

प्रयागराज की रहने वाली शालिनी सिंह, उनके लगातार बढ़ते फैंस कम्युनिटी में एक खास जगह बनाए हुए थीं. उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए बिग बी ने अपने ब्लॉग में कहा, ‘इलाहाबाद (प्रयागराज) की मेरी प्रिय इफ शालिनी सिंह के निधन की खबर से मैं बहुत दुखी हूं…’ उनके इन शब्दों में न केवल दुख झलक रहा था, बल्कि उन लोगों को अलविदा कहते समय उनका गहरा जुड़ाव भी दिखाई दे रहा है.

बेहद दुखी हैं बिग बी

अमिताभ बच्चन ने अपने इस ब्लॉग में आगे स्वीकार करते हुए कहा कि उनके लिए इन पलों को समझना और व्यक्त करना कितना मुश्किल है. ‘ऐसे निधन को शब्दों में व्यक्त करना हमेशा से सबसे कठिन और दर्दनाक रहा है… और ऐसे समय पर हम अपना प्यार, प्रार्थना और संवेदना व्यक्त करने का सहारा लेते हैं.’

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फैंस से बिग बी का गहरा जुड़ाव

बिग बी ने अपने इस ब्लॉग में आगे खुलकर बात करते हुए कहा, ‘मैं प्रार्थना करता हूं... हम सब दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके लिए उस शांति और सुकून की कामना करते हैं जिसकी वो हमेशा हकदार रही है... शोक में.’ अमिताभ बच्चन के लिए ये सिर्फ एक फैन से जुड़ी घटना नहीं थी. सालों से, उन्होंने अपने चाहने वालों के साथ एक रिश्ता बना लिया है, जिन्हें वो अक्सर अपना परिवार कहते हैं.

अमिताभ बच्चन इस समय नाग अश्विन के साथ अपनी फिल्म ‘कल्कि 2898 ईस्वी’ के सीक्वल पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो कमल हासन और प्रभास के साथ नजर आएंगे.