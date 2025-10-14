Advertisement
trendingNow12961423
Hindi Newsबॉलीवुड

Amitabh Bachchan के नाती Agastya Nanda की फिल्म ‘इक्कीस’ का पोस्टर आउट, साल के आखिरी माह में मचाएगी धमाल

film IKKIS release date: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म IKKiS जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, इस फिल्म का फर्स्ट लुक और रिलीज डेट आउट हो गई है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amitabh Bachchan के नाती Agastya Nanda की फिल्म ‘इक्कीस’ का पोस्टर आउट, साल के आखिरी माह में मचाएगी धमाल

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के नाती और श्वेता नंदा के बेटे अगस्त्य नंदा ने साल 2023  में डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म ‘आर्चीज’ से डेब्यू किया था, जिसमें वो सुहाना खान, खुशी कपूर और वेदांग रैना के साथ नजर आए थे. लेकिन अगस्त्य नंदा की वो फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी और ये उनकी पहली फिल्म होगी, जो थिएटर में रिलीज होने जा रही है. फिल्म ‘इक्कीस’ के मेकर्स ने इसका फर्स्ट लुक और रिलीज डेट को जारी कर दिया है. 

 

फिल्म की रिलीज डेट
मैडॉक फिल्म्स हाउस प्रोडक्शन द्वारा फिल्म ‘इक्कीस’ का पोस्टर रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘अरूण खेत्रपाल की जयंती पर इक्कीस - एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी पूरी हो गई है.’ अगस्त्य नंदा की ये फिल्म परमवीर चक्र जीतने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी की कहानी है, जो कि उनके जीवन को दर्शाती है. वहीं मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है, जो कि दिसंबर के माह में इस साल रिलीज होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

 

‘वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा’ 
इस फिल्म के एक और पोस्टर को रिलीज किया गया, जिसमें लिखा गया, ‘वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा.’  एक्टर अगस्त्य नंदा इस फिल्म में भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के किरदार को निभाते हुए दिखाई देंगे. वहीं ये फिल्म युवा युद्ध नायक की वीरता को सम्मान देते हुए समर्पित की गई है. साल 1971 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में सेवा करते हुए अरुण खेत्रपाल का निधन हो गया थी. उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया भी किया गया था. 

 

फिल्म की दमदार कास्ट
इस फिल्म में अगस्त्य नंदा के अलावा मंझे हुए कलाकार जयदीप अहलावत, धर्मेंद्र और सिकंदर खेर जैसे बेहतरीन कलाकार दिखाई देंगे. वहीं इस फिल्म की दमदार कास्ट को देखते हुए फैंस को काफी उम्मीदें हैं कि ये स्क्रीन पर एक जबरदस्त कहानी पेश करेंगे. हालांकि मेकर्स ने अभी इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है लेकिन ये तय है कि साल के आखिर में ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

film ikkis poster outAgastya NandaAmitabh BachchanJaideep Ahlawatarun khetrapal

Trending news

'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना