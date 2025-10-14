Amitabh Bachchan के नाती Agastya Nanda की फिल्म ‘इक्कीस’ का पोस्टर आउट, साल के आखिरी माह में मचाएगी धमाल

film IKKIS release date: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म IKKiS जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, इस फिल्म का फर्स्ट लुक और रिलीज डेट आउट हो गई है.
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के नाती और श्वेता नंदा के बेटे अगस्त्य नंदा ने साल 2023 में डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म ‘आर्चीज’ से डेब्यू किया था, जिसमें वो सुहाना खान, खुशी कपूर और वेदांग रैना के साथ नजर आए थे. लेकिन अगस्त्य नंदा की वो फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी और ये उनकी पहली फिल्म होगी, जो थिएटर में रिलीज होने जा रही है. फिल्म ‘इक्कीस’ के मेकर्स ने इसका फर्स्ट लुक और रिलीज डेट को जारी कर दिया है.
फिल्म की रिलीज डेट
मैडॉक फिल्म्स हाउस प्रोडक्शन द्वारा फिल्म ‘इक्कीस’ का पोस्टर रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘अरूण खेत्रपाल की जयंती पर इक्कीस - एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी पूरी हो गई है.’ अगस्त्य नंदा की ये फिल्म परमवीर चक्र जीतने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी की कहानी है, जो कि उनके जीवन को दर्शाती है. वहीं मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है, जो कि दिसंबर के माह में इस साल रिलीज होगी.
‘वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा’
इस फिल्म के एक और पोस्टर को रिलीज किया गया, जिसमें लिखा गया, ‘वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा.’ एक्टर अगस्त्य नंदा इस फिल्म में भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के किरदार को निभाते हुए दिखाई देंगे. वहीं ये फिल्म युवा युद्ध नायक की वीरता को सम्मान देते हुए समर्पित की गई है. साल 1971 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में सेवा करते हुए अरुण खेत्रपाल का निधन हो गया थी. उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया भी किया गया था.
फिल्म की दमदार कास्ट
इस फिल्म में अगस्त्य नंदा के अलावा मंझे हुए कलाकार जयदीप अहलावत, धर्मेंद्र और सिकंदर खेर जैसे बेहतरीन कलाकार दिखाई देंगे. वहीं इस फिल्म की दमदार कास्ट को देखते हुए फैंस को काफी उम्मीदें हैं कि ये स्क्रीन पर एक जबरदस्त कहानी पेश करेंगे. हालांकि मेकर्स ने अभी इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है लेकिन ये तय है कि साल के आखिर में ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी.
