नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही देख छलका अमिताभ बच्चन का दर्द, बोले- 'कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता'

26 अगस्त को नेपाल के भोटे काशी नदी में अचानक बाढ़ ने तबाही मचा दी. रिपोर्ट्स के अनुसार ग्लेशियर के ढहने की वजह से बाढ़ आई थी. भोटे काशी नदी इलाके के घरों, सड़को, पुल और हाइड्रोपावर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है. अभी तक बड़ी संख्या में लोग लापता हैं. नेपाल पुलिस के अनुसार अचानक आई बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 579 हो चुका है. नेपाल पुलिस बचाव और राहत के कार्य में हैं. इसके अलावा उस इलाके के लोगों और सुरक्षाकर्मियों और बचाव दल के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया था. NDRRM के अनुसार उस इलाके में पानी के साथ मिट्टी का बहाव बढ़ा है. जिससे वहां पर खतरा बढ़ा हुआ है. आम लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है.