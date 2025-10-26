सतीश शाह की मौत से टूटे अमिताभ बच्चन, शेयर किया भावुक पोस्ट, लिखा- 'हम में एक और का निधन...'

Amitabh Bachchan on Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके जाने के बाद इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन पूरी तरह से टूट गए हैं. एक्टर ने उनके लिए बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है.
Amitabh Bachchan on Satish Shah Death: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सतीश शाह जो हमेशा अपनी कॉमिक टाइमिंग और नेचुरल ह्यूमर के लिए जाने जाते थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे. सतीश शाह ने 25 अक्टूबर को 74 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया है. इस खबर के सामने आने से बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के स्टार्स गम में डूबे हुए हैं. हर कोई सतीश शाह को श्रद्धांजलि देते दिखाई दे रहा है. इन सब के बीच अब इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी सतीश शाह के निधन पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. बिग बी का ये पोस्ट काफी चर्चा में आ गया है.
'हममे में एक और का निधन...'
अमिताभ बच्चन अपने दिल की बात अपने ब्लॉग के जरिए फैंस के साथ शेयर करते हैं. एक्टर सतीश शाह के निधन के बाद भी उन्होंने एक ब्लॉग लिखा. जिसमें बिग बी ने लिखा 'ये हमारे लिए एक अशुभ संकेत है...' उन्होंने आगे लिखा कि 'एक और दिन, एक और काम, एक और शांति... हम में एक और का निधन हो गया..सतीश शाह, एक युवा टैलेंट और बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए और सितारे हम सभी के साथ नहीं हैं. ये गंभीर समय है. हर पल हम सभी के लिए अशुभ संकेत है.'
'शो चलते रहना चाहिए....'
बिग बी ने आगे लिखा कि 'उस पुरानी कहावत का पालन करना आसान है कि शो चलते रहना चाहिए और ऐसा ही होता है, जैसे जीवन चलता रहता है. संकट और उदासी में भी निराशा, सामान्यता और काम करने की कला बनी रहती है. लेकिन सामान्य का का पीछा करना अनुचित नहीं है.'
सतीश शाह ने इन फिल्मों में किया काम
बता दें कि सतीश शाह ने जाने भी दो यारो, शक्ति, कल हो ना हो, जाने तू या जाने ना, ये है जलवा, मुझसे शादी करोगी, मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया था. इसके साथ-साथ सतीश शाह ने टीवी पर भी कई सीरियलों में अपना छाप छोड़ी है. जिन्हें फैंस आज भी याद करते हैं.
सतीश शाह के मैनेजर ने हाल ही में खुलासा किया है कि एक्टर लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे. उनका कुछ समय पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. मौत के वक्त सतीश शाह लंच कर रहे थे, तभी अचानक बेहोश हो गए. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
