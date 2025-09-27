'मैंने शर्त लगाई ये टीबी नहीं..', अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन पत्नी को दूसरी बार हुआ कैंसर, शरीर में तेजी से फैल रहा, बोली- 'मुझे जिंदगी से....'

बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता नफीसा अली को दूसरी बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना कर रही है. नफीसा को इससे पहले करीब 7 साल पहले इसी बीमारी से लंबी लड़ाई लड़ी थी. एक बार फिर एक्ट्रेस इस गंभीर बीमारी का शिकार हो गई हैं. उन्हें दोबारा कैंसर हो गया है. नफीसा को स्टेज 4 कैंसर हुआ है, जो पेरिटोनियल कैंसर है. अपनी बीमारी के बारे में एक्ट्रेस ने खुद फैंस को जानकारी दी.

मुझे एहसास हुआ कुछ मामूली बात नहीं

नफीसा अली ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया. उन्होंने बताया कि साल 2018 में जब उन्हें पहली बार कैंसर हुआ, तो उन्हें अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ था. वो गोवा में रोजाना की तरह टहलने जाती थीं, लेकिन अचानक उन्हें काफी थकान होने लगी. उन्हें समझ आ गया कि ये कोई सामान्य बात नहीं है. उन्होंने कई डॉक्टरों से इस बारे में बातचीत की, लेकिन सभी ने उनकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया और सामान्य दवाएं दे दीं. 'डॉक्टरों ने इसे मामूली बताया, किसी ने एंटीबायोटिक्स दे दीं. मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास वापस गई और उनसे मेरा स्कैन दोबारा चेक करने को बोला. मैं रोने लगी और बोली, 'मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है.'

डॉक्टरों ने बताया टीबी

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि कुछ समय बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें टीबी है, लेकिन नफीसा को इस पर मुझे नहीं हुआ. उन्होंने पीईटी स्कैन की मांग की और यहां तक कि डॉक्टरों से मजाक में शर्त लगा ली कि यह टीबी नहीं है. जब स्कैन की रिपोर्ट आई, तो पता चला कि उन्हें कैंसर है. मैंने हर डॉक्टर से 5 रुपये लिए. वह मुस्कुराते हुए याद करती हैं. कैंसर के इस सफर ने नफीसा को एक सशक्त आवाज बना दिया है, खासकर कैंसर जागरूकता और सही जांच की वकालत में. उन्होंने बताया कि कैसे गलत तरीके से की गई बायोप्सी के कारण उनका कैंसर और फैल गया. जैसे ही ट्यूमर में सुई डाली गई, कैंसर तेजी से फैल गया और मैं स्टेज 3 में पहुंच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

समय पर नहीं मिली सही सलाह

नफीसा ने सीए 125 टेस्ट पर भी जोर दिया, जिसकी कीमत सिर्फ लगभग ₹1,200 है और जो प्रारंभिक कैंसर की पहचान में मदद करता है. किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, जबकि मुझे ₹25,000 के पीईटी स्कैन पर भेजा गया. अगर मुझे समय पर सही सलाह मिली होती, तो स्थिति अलग हो सकती थी. अपने इलाज के सफर को शेयर करते हुए, उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी एक कठिन प्रक्रिया है. ये एक जहरीली दवा है. मुझे इससे नफरत है, लेकिन मुझे इससे गुजरना है. मैं अपने शरीर से बात करती हूं, उसे समझाती हूं कि ये सब जरूरी है.

अब स्टेज 4 में है कैंसर

हाल ही में, तीन साल के बाद नियमित स्कैन में पता चला कि उनका कैंसर अब स्टेज 4 में पहुंच चुका है. डॉक्टरों ने बताया कि अब इसका ऑपरेशन संभव नहीं है और केवल कीमोथेरेपी ही विकल्प है. इसके बावजूद नफीसा हार नहीं मान रही हैं. मैं सिर्फ अंदरूनी शक्ति की प्रार्थना करती हूं. बता दें कि नफीसा अली ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'मेजर साहब' और 'ऊंचाई' में काम किया है. 'मेजर साहब' में नफीसा अमिताभ बच्चन की पत्नी बनी थीं.