Advertisement
trendingNow12939011
Hindi Newsबॉलीवुड

'मैंने शर्त लगाई ये टीबी नहीं..', अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन पत्नी को दूसरी बार हुआ कैंसर, शरीर में तेजी से फैल रहा, बोली- 'मुझे जिंदगी से....'

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन पत्नी ने बताया कि उन्हें पता था कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है. वह जब गोवा में रोजाना टहलती थी, लेकिन अचानक उन्हें असामान्य रूप से थकान महसूस होने लगी. तभी उन्हें एहसास हुआ था कि कोई मामूली बात नहीं है.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 27, 2025, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नफीसा अली को दूसरी बार हुआ कैंसर
नफीसा अली को दूसरी बार हुआ कैंसर

बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता नफीसा अली को दूसरी बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना कर रही है. नफीसा को इससे पहले करीब 7 साल पहले इसी बीमारी से लंबी लड़ाई लड़ी थी. एक बार फिर एक्ट्रेस इस गंभीर बीमारी का शिकार हो गई हैं. उन्हें दोबारा कैंसर हो गया है. नफीसा को स्टेज 4 कैंसर हुआ है, जो पेरिटोनियल कैंसर है. अपनी बीमारी के बारे में एक्ट्रेस ने खुद फैंस को जानकारी दी.

मुझे एहसास हुआ कुछ मामूली बात नहीं 
नफीसा अली ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया. उन्होंने बताया कि साल 2018 में जब उन्हें पहली बार कैंसर हुआ, तो उन्हें अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ था. वो गोवा में रोजाना की तरह टहलने जाती थीं, लेकिन अचानक उन्हें काफी थकान होने लगी. उन्हें समझ आ गया कि ये कोई सामान्य बात नहीं है. उन्होंने कई डॉक्टरों से इस बारे में बातचीत की, लेकिन सभी ने उनकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया और सामान्य दवाएं दे दीं. 'डॉक्टरों ने इसे मामूली बताया, किसी ने एंटीबायोटिक्स दे दीं. मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास वापस गई और उनसे मेरा स्कैन दोबारा चेक करने को बोला. मैं रोने लगी और बोली, 'मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

डॉक्टरों ने बताया टीबी
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि कुछ समय बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें टीबी है, लेकिन नफीसा को इस पर मुझे नहीं हुआ. उन्होंने पीईटी स्कैन की मांग की और यहां तक कि डॉक्टरों से मजाक में शर्त लगा ली कि यह टीबी नहीं है. जब स्कैन की रिपोर्ट आई, तो पता चला कि उन्हें कैंसर है. मैंने हर डॉक्टर से 5 रुपये लिए. वह मुस्कुराते हुए याद करती हैं. कैंसर के इस सफर ने नफीसा को एक सशक्त आवाज बना दिया है, खासकर कैंसर जागरूकता और सही जांच की वकालत में. उन्होंने बताया कि कैसे गलत तरीके से की गई बायोप्सी के कारण उनका कैंसर और फैल गया. जैसे ही ट्यूमर में सुई डाली गई, कैंसर तेजी से फैल गया और मैं स्टेज 3 में पहुंच गई. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

समय पर नहीं मिली सही सलाह
नफीसा ने सीए 125 टेस्ट पर भी जोर दिया, जिसकी कीमत सिर्फ लगभग ₹1,200 है और जो प्रारंभिक कैंसर की पहचान में मदद करता है. किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, जबकि मुझे ₹25,000 के पीईटी स्कैन पर भेजा गया. अगर मुझे समय पर सही सलाह मिली होती, तो स्थिति अलग हो सकती थी. अपने इलाज के सफर को शेयर करते हुए, उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी एक कठिन प्रक्रिया है. ये एक जहरीली दवा है. मुझे इससे नफरत है, लेकिन मुझे इससे गुजरना है. मैं अपने शरीर से बात करती हूं, उसे समझाती हूं कि ये सब जरूरी है.

fallback

अब स्टेज 4 में है कैंसर
हाल ही में, तीन साल के बाद नियमित स्कैन में पता चला कि उनका कैंसर अब स्टेज 4 में पहुंच चुका है. डॉक्टरों ने बताया कि अब इसका ऑपरेशन संभव नहीं है और केवल कीमोथेरेपी ही विकल्प है. इसके बावजूद नफीसा हार नहीं मान रही हैं. मैं सिर्फ अंदरूनी शक्ति की प्रार्थना करती हूं. बता दें कि नफीसा अली ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'मेजर साहब' और 'ऊंचाई' में काम किया है. 'मेजर साहब' में नफीसा अमिताभ बच्चन की पत्नी बनी थीं.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Amitabh BachchanNafisa Ali

Trending news

आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
;