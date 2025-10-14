रेखा और जया नहीं, इस एक्ट्रेस के लिए आग में कूद पड़े थे अमिताभ बच्चन, अदाकारा के लिए लगाई जान की बाजी

अमिताभ बच्चन पर्दे पर कई स्टंट्स सीन कर चुके हैं. फिल्मों में अमिताभ बच्चन को आपने ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए, पानी के अंदर और हवा में लटकते हुए तो देखा ही होगा. एक्टर फिल्मों में तो एक्शन सीन करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन रियल लाइफ भी हीरो रहे हैं. अमिताभ बच्चन ने आग से एक्ट्रेस की जान बचाने के लिए आपनी जान की भी परवाह नहीं की थी. एक्ट्रेस ने खुद इस बात का खुलासा किया है.

जान पर खेल गए थे अमिताभ बच्चन

तबस्सुम ने साल 2014 में एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे अमिताभ बच्चन ने उनकी जान बचाई थी. एक्ट्रेस ने बताया है कि भयंकर आग लगी थी लेकिन एक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन्हें आग से बचाया था. तबस्सुम ने बताया कि अमिताभ के साथ कई स्टेज शो किए हैं. मुंबई के एक शो के दौरान आग लगी थी.

शानमुखनंदा हाल में लगी थी आग

तबस्सुम ने बताया कि मुंबई में शानमुखनंदा हॉल में हम सब लोग थे, वहां आग लग गई थी. इस दौरान मैं ब्हील चेयर पर बैठकर शो कर रही थी, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा पैट टूट गया था. वहां जबरदस्त आग लग गई थी. सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भगाने लगे थे. हर तरफ भगदड़ मच गई थी. मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी. कोई जवाब नहीं दे रहा था, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे. तभी अमित जी आए, अमित जी मुझे एक सुरक्षित जगह पर ले गए, आज मैं उनकी वजह से ही जिंदा हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

फूल खिले हैं गुलशन गुलशन से मिला फेम

तबस्सुम ने को साल 1972 में फूल किले हैं गुलशन गुलशन शो से फेम मिला था. तबस्सुम ने 21 साल तक इस शो को होस्ट किया था. तबस्सुम ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट से की थी. साल 1947 में फिल्म मेरा सुहाग से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शो में काम किया है. बता दें कि साल 2022 में इस एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया.

इसे भी पढ़ें: 4000 करोड़ बजट, भारत की वो सबसे महंगी फिल्म, जिसने आने से पहले थर्रा दिया बॉक्स ऑफिस, बनाया ऐसा रिकॉर्ड तोड़ डाला 3 फिल्मों का घमंड