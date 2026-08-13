/Explainer: अनिल कपूर से माधुरी दीक्षित तक... क्यों स्टार्स को रास आ रही होस्टिंग? फिल्में छोड़ क्यों बढ़ता जा रहा टीवी का क्रेज

एक जमाना था जब बॉलीवुड स्टार्स टीवी पर काम करने से कतराते थे. उनका मानना था कि छोटे पर्दे पर आने से उनकी स्टारडम कम हो जाएगी. हालांकि, समय बदलने के साथ लोगों की सोच में भी बड़ा बदलाव आया है. जब अमिताभ बच्चन ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की कमान संभाली, तो छोटे पर्दे का पूरा नक्शा ही बदल गया. इसके बाद सलमान खान ने ‘बिग बॉस’ के जरिए ये साबित कर दिया कि टीवी पर काम करने से किसी स्टार की पॉपुलैरिटी घटती नहीं, बल्कि और बढ़ जाती है. आज अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और कुणाल खेमू जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स होस्टिंग की दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं.
फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स साल में सिर्फ एक या दो बार ही बड़े पर्दे पर नजर आते हैं. इसके उलट टीवी या ओटीटी शोज के जरिए वे हर हफ्ते लोगों के सामने आते हैं. इससे उनका अपने फैंस के साथ एक बहुत ही सीधा और मजबूत रिश्ता बन जाता है. लोग सिर्फ उनकी एक्टिंग ही नहीं देखते, बल्कि उनके बोलने का तरीका, हाजिरजवाबी और उनका असली रूप भी देख पाते हैं. यही वजह है कि सितारों को होस्टिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है, जहां वे अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं और लोगों के दिल में हमेशा अपनी खास जगह बनाए रख सकते हैं.
होस्टिंग का एक बड़ा फायदा ये है कि इससे स्टार्स को अपनी पुरानी इमेज छवि से बाहर निकलने में मदद मिलती है. फिल्मों में वे किसी खास स्क्रिप्ट या रोल से बंधे होते हैं और लोग भी उन्हें उसी किरदार में देखते हैं. लेकिन किसी रियलिटी शो में उनका असली बिहेवियर और पर्सनैलिटी सबके सामने आती है. जैसे सलमान खान की मजाकिया और कड़क इमजे ‘बिग बॉस’ के चलते और भी मजबूत हो गई. वहीं, अमिताभ बच्चन की पोलाइट और समझदार इमेज को ‘केबीसी’ से नया मुकाम मिला. इसी तरह अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित भी होस्टिंग के जरिए खुद को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं.
आजकल लोग सिनेमाघरों से ज्यादा समय मोबाइल, टीवी और डिजिटल ऐप्स पर बिताते हैं. ओटीटी और टीवी के इस बढ़ते क्रेज ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पूरा रुख बदल दिया है. ऐसे में बड़े से बड़े कलाकारों के लिए भी सिर्फ फिल्मों तक सीमित रहना समझदारी नहीं है. रियलिटी शोज और होस्टिंग के जरिए वे लगातार खबरों और चर्चा में बने रहते हैं. कई बार तो कोई सुपरहिट रियलिटी शो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी ज्यादा फेम और टीआरपी हासिल कर लेता है. इसलिए बॉलीवुड सितारे अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए होस्टिंग के इस नए रास्ते को खुशी-खुशी अपना रहे हैं.
होस्टिंग से इन बॉलीवुड सितारों को बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है. बड़े-बड़े रियलिटी शोज के लिए होस्ट को बहुत ही भारी रकम दी जाती है. कई बार तो सिर्फ कुछ एपिसोड्स की शूटिंग करके स्टार्स को उतना पैसा मिल जाता है, जितना एक पूरी फिल्म में काम करने के बाद भी नहीं मिलता. हालांकि, पैसा ही होस्टिंग अपनाने की अकेली वजह नहीं है, वरना हर एक स्टार टीवी पर ही नजर आता. असल बात ये है कि होस्टिंग अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का बहुत ही रिस्पेक्टफुल और पावरफुल जरिया बन गया है. यहां सितारे अपनी ब्रांड वैल्यू और स्टारडम का भरपूर इस्तेमाल आसानी से कर पाते हैं.
उम्र बढ़ने के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड स्टार्स के लिए लीड कैरेक्टर्स कम होने लगते हैं. ऐसे समय में टीवी और ओटीटी शोज उनके करियर को लंबा बनाए रखने में मददगार बनते हैं. अमिताभ बच्चन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं. उन्होंने जिंदगी के उस दौर में ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) शुरू किया था, जब लोग मान रहे थे कि उनका दौर खत्म हो रहा है. लेकिन इस शो ने उन्हें फिर से हर घर का सबसे पसंदीदा चेहरा बना दिया. आज उनकी पहचान सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं, बल्कि देश के सबसे सफल होस्ट के तौर पर भी होती है. लोगों को उनकी होस्टिंग पसंद भी आती है.
उम्र बढ़ने के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड स्टार्स के लिए लीड कैरेक्टर्स कम होने लगते हैं. ऐसे समय में टीवी और ओटीटी शोज उनके करियर को लंबा बनाए रखने में मददगार बनते हैं. अमिताभ बच्चन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं. उन्होंने जिंदगी के उस दौर में ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) शुरू किया था, जब लोग मान रहे थे कि उनका दौर खत्म हो रहा है. लेकिन इस शो ने उन्हें फिर से हर घर का सबसे पसंदीदा चेहरा बना दिया. आज उनकी पहचान सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं, बल्कि देश के सबसे सफल होस्ट के तौर पर भी होती है. लोगों को उनकी होस्टिंग पसंद भी आती है.
बॉलीवुड की ‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित जैसी मशहूर एक्ट्रेस ने डांस शोज में जज बनकर आज की नई पीढ़ी से अपना कनेक्शन बहुत मजबूत कर लिया है. उनकी मौजूदगी से शो का स्केल तो बढ़ता ही है, साथ ही उन्हें भी एक नए वर्ग की ऑडियंस की मिल रही है. वहीं, हिंदी सिनेमा के ‘झकास’ एक्टर अनिल कपूर जैसे अनुभवी स्टार अपनी एनर्जी और सालों के एक्सपीरियंस को इस नए मंच पर बखूबी दिखा रहे हैं. कुणाल खेमू जैसे युवा कलाकारों के लिए भी होस्टिंग अपनी वर्सेटाइल टैलेंट को साबित करने का बेहतरीन जरिया बन चुकी है. इसके जरिए वे हर उम्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं.
आजकल की ऑडियंस सिर्फ फिक्शनल कहानियों वाले ड्रामा या फिल्में देखकर सेटिस्फाई नहीं होते. आजकल लोगों में रियलिटी शोज का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है. उन्हें असली लोग, लाइव टैलेंट, तगड़ी कंपटीशन्स और अनस्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद आता है. यही वजह है कि रियलिटी शोज की टीआरपी लगातार बढ़ रही है. इन शोज में होस्ट का काम सिर्फ एंकरिंग करना नहीं होता, बल्कि वे पूरे शो का मेन अट्रैक्शन बन जाता है. इसीलिए मेकर्स भी हमेशा ऐसे पॉपुलर चेहरों को चुनते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत मजबूत हो और जो ऑडियंस को शो से बांधकर रखने की काबिलियत रखते हों.
आजकल इंटरनेट और रील्स की दुनिया में शोज को होस्ट करना स्टार्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है. शो के दौरान कही गई कोई छोटी सी बात, हंसी-मजाक का पल या कोई इमोशनल लम्हा देखते ही देखते वायरल हो जाता है. इससे कलाकारों को बिना किसी नई फिल्म के भी लगातार सुर्खियों में रहने का मौका मिलता है. एक फिल्म रिलीज होने के बाद जब दूसरी फिल्म आने में महीनों का गैप आ जाता है, तो ये रियलिटी और टॉक शोज ही एक्टर्स को लोगों के करीब रखते हैं. फैंस अपने पसंदीदा सितारों को पर्दे से दूर नहीं होने देते और इस तरह स्टार्स का जादू लोगों के दिलों-दिमाग पर हमेशा बना रहता है.
बॉलीवुड के बड़े सितारों का टीवी और ओटीटी की तरफ रुख करना कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला या मजबूरी नहीं है. ये एक सोची-समझी प्लानिंग का हिस्सा है, जिससे वे नए जमाने के लोगों से सीधा जुड़ पाते हैं. इससे उन्हें अपनी पुरानी इमेज बदलकर कुछ नया करने का मौका मिलता है और उनका करियर भी लंबे समय तक बना रहता है. आज के समय में ये प्लेटफार्म किसी भी मायने में सिनेमाघरों से छोटे नहीं रहे. यही वजह है कि अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और कुणाल खेमू जैसे मंझे हुए कलाकार भी बड़े पर्दे से हटकर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का हाथ थाम रहे हैं. आने वाले दिनों में ये ट्रेंड और भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा.