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Explainer: अनिल कपूर से माधुरी दीक्षित तक... क्यों स्टार्स को रास आ रही होस्टिंग? फिल्में छोड़ क्यों बढ़ता जा रहा टीवी का क्रेज

Bollywood Stars Hosting TV Shows: फिल्मी सितारों का टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होस्टिंग करना अब कोई नई बात नहीं रही. अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान और अनिल कपूर तक, बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स छोटे पर्दे पर नजर आ रहे हैं. आखिर फिल्मों के बाद ये सितारे होस्टिंग क्यों चुन रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की खास वजहें.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 13, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:32 AM IST
Explainer: अनिल कपूर से माधुरी दीक्षित तक... क्यों स्टार्स को रास आ रही होस्टिंग? फिल्में छोड़ क्यों बढ़ता जा रहा टीवी का क्रेज
Image Credit: Bollywood Stars Hosting TV Shows

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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