Amitabh Bachchan को याद आई 'शोले" की स्क्रीनिंग, पुरानी फोटो के साथ शेयर किया ये किस्सा

नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने पुराने दिनों के याद कर रहे हैं. खाली समय होने के कारण बिग बी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आए दिन अमिताभ अपने फॉलोवर्स के साथ कुछ न कुछ दिलचस्प शेयर करते दिखाई दे जाते हैं. वहीं हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक बेहद खूबसूरत फोटो शेयर की है. इस फोटो में अमिताभ बच्चन के साथ उनके मां-बाबूजी और जया बच्चन (Jaya Bachchan) नजर आ रही हैं.

अमिताभ ने बताया है कि ये फोटो फिल्म 'शोले' (Sholay) के प्रीमियर के दौरान ली गई है. इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने 'शोले' से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया है. अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन, हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन नजर के साथ फोटो शेयर कर फिल्म 'शोले' का जिक्र किया है.

T 3504 - At Premiere of SHOLAY , 15th August 1975, at the Minerva .. Ma, Babuji, Jaya, a bow tied moi .. Jaya looking so pretty .. !

This was 35mm print, 70mm stereo was stuck in Customs ,& came out after premiere over .. a few of us stayed back and watched it again till 3 am ! pic.twitter.com/WgF9X9kumR

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 17, 2020