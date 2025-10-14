अमिताभ बच्चन भी हुए 'लबूबू 'डॉल के दिवाने! वीडियो शेयर कर दिखाई पहली झलक, फैंस बोले...

Amitabh Bachchan Labubu: अमिताभ बच्चन भी 'लबूबू' डॉल के ट्रेंड में शामिल हो गए हैं. बिग बी ने अपनी गाड़ी में एक 'लबूबू' डॉल लगा ली है. इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके कार के अंदर लबूबू डॉल को दिखाया है. अब ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

अमिताभ बच्चन की कार में कौन सी डॉल थी?

अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी कार के शीशे पर लाल रंग की 'लबूबू' डॉल लटकी हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में शायद अमिताभ जी की आवाज है. जो कहते हैं, "लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग द लबूबू इन माय कार". वीडियो में दिखता है कि अमिताभ बच्चन की कार में लबूबू डॉल शानदार तरीके से झूल रही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'रुस्तम' से लेकर 'बजरंगी भाईजान' तक इन मूवी को ना बोलकर पछताती ​हैं कंगना रनौत, सब की सब हुईं सुपरहिट

अपने ही अकाउंट से शेयर किया वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @amitabhbachchan के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और भी तक इस वीडियो पर 42 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 2 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "रिस्पेक्ट फॉर अमिताभ बच्चन सर." दूसरे यूजर ने लिखा, "पहले कार में भगवान होते थे अब लबूबू डॉल." तीसरे यूजर ने लिखा, "सर आपको भी लबूबू पसंद है." तीसरे यूजर ने लिखा, "सर लबूबू के साथ हनुमान चालीसा भी जरूरी है."

क्या है लबूबू डॉल?

दरअसल, लबूबू एक काल्पनिक कैरेक्टर है, जिसे हांगकांग के आर्टिस्ट 'Kasing Lung' ने साल 2015 में बनाया था. ये एक पल में डरावनी लगती है और एक पल में क्यूट लगती है. इसका लुक जितना डरावना है उतना ही प्यारा भी है. यही इस डॉल की सबसे बड़ी खासियत है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.