Amitabh Bachchan ने सिखाए एक्टिव रहने के गुर, ट्वीट में कही बड़ी बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए फैंस को एक्टिव रहने और काम करने का टिप्स दिया. अभिनेता ने अपने टिप्स शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, 'आप अपने शरीर को जितना आराम दोगे उतना ज्यादा वह मांगेगा, और जितना उससे काम लोगे उतना ज्यादा वह करेगा.'

'आप अपने शरीर को जितना आराम दोगे उतना ज्यादा वो मांगेगा,

और जितना उससे काम लोगे उतना ज्यादा वो करेगा !!' ~ Ef am

the more rest you give your body the more of it, it shall demand from you ..

the more work you subject to your body the more it shall work pic.twitter.com/RlxVg2Utu9

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 4, 2020