Amitabh Bachchan ने 'कजरा रे' पर किया ऐसा पोस्ट, भड़के ऐश्वर्या राय के फैंस, बोले- 'बहुत दुख होता है...'

Amitabh Bachchan News: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस को नाराज कर दिया है. दरअसल, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने सोशल मीडिया पर बंटी और बबली के 19 साल पूरे होने पर एक पोस्ट किया था. पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने आइकॉनिक सॉन्ग 'कजरा रे' का जिक्र किया. अमिताभ बच्चन ने गाने की पॉपुलैरिटी और अपने बेटे अभिषेक के साथ परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस शेयर किया. लेकिन ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) को टैग तक नहीं किया. बिग बी के इस पोस्ट के बाद ऐश्वर्या राय के फैंस ने बच्चन फैमिली पर कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं.

अमिताभ बच्चन का पोस्ट वायरल

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Twitter) ने 27 मई 2024 को बंटी और बबली के 19 साल पूरे होने पर पोस्ट किया था. जिसमें बिग बी ने लिखा- 'यह गाना इतना पॉपुलर हो गया था कि आज भी इसे इतना प्यार मिलता है और बेस्ट मोमेंट वो है भैयु जब हमने स्टेज पर लाइव इसे परफॉर्म किया था.' अमिताभ बच्चन ने इस पोस्ट के साथ हाथ जोड़ने वाला और दो हंसने वाले इमोजी भी लगाए हैं.

This Song also had Aishwarya in it. Why wouldn’t you or @juniorbachchan tag her? It is sad to see how you and your family sideline her. She is so talented.

— Peace & Unity (@mawal_alka) May 29, 2024