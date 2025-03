Nepotism के मुद्दे पर पहली बार बोले Amitabh Bachchan, कहा- 'इसलिए नहीं कि मैं अभिषेक का पिता हूं...'

Amitabh Bachchan On Abhishek Bachchan: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. बिग बी अक्सर अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की तारीफ करते रहते हैं. एक्टर अभिषेक के खाते में भी कई शानदार फिल्में हैं. इन दिनों अभिषेक अपनी अपकमिंग फिल्म बी हैप्पी को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में एक्टर ऐसे पिता का किरदार निभा रहे हैं जो अपनी बेटी के सपने को पूरा करने में जुटा है. फिल्म बी हैप्पी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया. बॉलीवुड के शहंशाह ने भी इस फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक बच्चन बेवजह नेपोटिज्म का शिकार होते हैं.

'इसलिए नहीं की मैं उसका पिता हूं...'

दरअसल, एक पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन की कला और उनके डेडिकेशन की जमकर तारीफ की, जिसमें एक पोस्ट पर नेपोटिज्म पर भी बात की थी. उन्होंने एक पोस्ट पर रिएक्शन दिया, जिसमें लिखा था कि 'अभिषेक बच्चन बेवजह नेपोटिज्म का शिकार हो गए, जबकि उनकी फिल्मोग्राफी में अच्छी फिल्मों की संख्या काफी ज्यादा है.'

बिग बी ने अभिषेक को बोला लव यू

इस पोस्ट पर बिग बी ने लिखा कि यह पोस्ट उनके विचारों और भावनाओं से भी मेल खाता है. अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया कि 'मुझे भी ऐसा लगता है...और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसका पिता हूं.' वहीं एक दूसरे पोस्ट पर, अमिताभ ने अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म बी हैप्पी का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि 'एक्स्ट्रा ऑडिनरी' भी कहा. अभिषेक बच्चन की क्वालिटी की तारीफ भी की. बिग बी ने कहा कि ये एक इनक्रेडिबल है. इसी के साथ उन्होंने अभिषेक के लिए लव यू भय्यू भी लिखा.

Abhishek you are extraordinary .. how you adapt and change with each film character is an art, which is incredible .. love you Bhaiyu https://t.co/Dl7sbHg8N4

—Amitabh Bachchan (SrBachchan) March 4, 2025