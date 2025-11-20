Advertisement
trendingNow13012017
Hindi Newsबॉलीवुड

जब तबेले में अमिताभ बच्चन ने शूट किया ये सुपरहिट सॉन्ग, 48 साल बाद भी यूट्यूब पर है हिट फिल्म

अमिताभ बच्चन अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन ने भैंस के तबेले में शूट किया था. 48 साल बाद भी फिल्म यूट्यूब पर हिट है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब तबेले में अमिताभ बच्चन ने शूट किया ये सुपरहिट सॉन्ग, 48 साल बाद भी यूट्यूब पर है हिट फिल्म

48 साल पहले अमिताभ बच्चन एक गाना आया था जो उस समय ब्लॉकबस्टर साबित हुआ. आज भी इस गाने को सुनकर लोग खुश हो जाते हैं. इस गाने से अमिताभ बच्चन को एक नई पहचान मिली थी. क्या आप जानते हैं समय की कमी की वजह से इस गाने को भैंस के तबेले में शूट किया गया था. चलिए जानते हैं इस सॉन्ग के बारे में.

हिट हुआ फिल्म का गाना
साल 1977 में रिलीज फिल्म डॉन का खाना 'घई के पान बनारस वाला' उस समय का हिट सॉन्ग था. इस गाने को तबेले में शूट किया गया था. अमिताभ बच्चन ने 3 घंटे में गाने को खत्म कर दिया था. मेकर्स ने गाने की शूटिंग भैंस के तबेले में की थी. फिल्म का गाना रिलीज होने के बाद काफी पॉपुलर हो गया था. फिल्म के गाने ने उस समय इतिहास रच दिया था.

3 घंटे में शूट किया पूरा गाना
अमिताभ बच्चन ने 3 घंटे के अंदर पूरे गाने को शूट करके खत्म कर दिया था. रिलीज के बाद गाने ने इतिहास रच दिया था. तबेले में काम करने वाले लोगों ने ही गाने में डांस किया था. गाने में मोटे पेट वाला इंसान तबेले में काम करने वाला इंसान था. डायरेक्टर जानते थे यूपी के लोगों को माहौल जमाना आता है. फिल्म के गाने को काफी पसंद किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म ने तोड़े रिकॉर्ड
अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन एक क्लासिक और कल्ट फिल्म में से एक है. फिल्म बॉक्स ऑफिस कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई. फिल्म ने जमकर छप्पर फाड़ के कमाई की है. फिल्म डॉन से अमिताभ बच्चन को पहचान मिली थी. फिल्म डॉन के गाने सुपरहिट हुए थे. फिल्म में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान के बीच की केमिस्ट्री देखने को मिली.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@imvapur)

अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग डेटिंग की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मेरे रिश्ते..'

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

Bollywoodentertainment

Trending news

क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
Talaak-e-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
weather update
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
Jagannath Puri
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर!
Punjab news in hindi
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर!
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
Pakistan
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
India-Australia relations
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
crime news
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
Siddaramaiah
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
delhi bomb blast news
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन