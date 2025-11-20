जब तबेले में अमिताभ बच्चन ने शूट किया ये सुपरहिट सॉन्ग, 48 साल बाद भी यूट्यूब पर है हिट फिल्म

48 साल पहले अमिताभ बच्चन एक गाना आया था जो उस समय ब्लॉकबस्टर साबित हुआ. आज भी इस गाने को सुनकर लोग खुश हो जाते हैं. इस गाने से अमिताभ बच्चन को एक नई पहचान मिली थी. क्या आप जानते हैं समय की कमी की वजह से इस गाने को भैंस के तबेले में शूट किया गया था. चलिए जानते हैं इस सॉन्ग के बारे में.

हिट हुआ फिल्म का गाना

साल 1977 में रिलीज फिल्म डॉन का खाना 'घई के पान बनारस वाला' उस समय का हिट सॉन्ग था. इस गाने को तबेले में शूट किया गया था. अमिताभ बच्चन ने 3 घंटे में गाने को खत्म कर दिया था. मेकर्स ने गाने की शूटिंग भैंस के तबेले में की थी. फिल्म का गाना रिलीज होने के बाद काफी पॉपुलर हो गया था. फिल्म के गाने ने उस समय इतिहास रच दिया था.

3 घंटे में शूट किया पूरा गाना

अमिताभ बच्चन ने 3 घंटे के अंदर पूरे गाने को शूट करके खत्म कर दिया था. रिलीज के बाद गाने ने इतिहास रच दिया था. तबेले में काम करने वाले लोगों ने ही गाने में डांस किया था. गाने में मोटे पेट वाला इंसान तबेले में काम करने वाला इंसान था. डायरेक्टर जानते थे यूपी के लोगों को माहौल जमाना आता है. फिल्म के गाने को काफी पसंद किया गया था.

फिल्म ने तोड़े रिकॉर्ड

अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन एक क्लासिक और कल्ट फिल्म में से एक है. फिल्म बॉक्स ऑफिस कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई. फिल्म ने जमकर छप्पर फाड़ के कमाई की है. फिल्म डॉन से अमिताभ बच्चन को पहचान मिली थी. फिल्म डॉन के गाने सुपरहिट हुए थे. फिल्म में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान के बीच की केमिस्ट्री देखने को मिली.

