नई दिल्‍ली: अमिताभ बच्‍चन ( Amitabh Bachchan ) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्‍सर कई फोटो, वीडियो और किस्‍से शेयर करते रहते हैं. लेकिन एक ट्वीट कर बिग बी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल अमिताभ बच्‍चन ने केआरके यानी कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का हाल ही में रिलीज हुआ नया गाना सोशल मीडिया पर शेयर किया. लेकिन केआरके (KRK) को उनके इस नए गाने के लिए बधाई देना उन्‍हें काफी महंगा पड़ गया और उनके कई फैंस उनसे नाराज हो गए.

बिग बी ने इस गाने के लिंक को शेयर करते हुए लिखा, 'पेश है गाना 'तुम मेरी हो' (Tum Meri Ho) जिसमें नजर आ रहे हैं केआरके और आयरा. इसका संगीत दिया है डीजे शेजवुड ने और लिखा है केआरके ने. विशेज ऐंड ग्रीटिंग्‍स.'

बिग बी के इस ट्वीट के बाद उनके काफी फैन भड़क गए. कई लोगों ने ट्वीट कर कहा कि कहीं उनका अकाउंट हैक तो नहीं हो गया है. जबकि एक यूजर ने लिखा, 'सर आज आपने कई फैन खो दिए हैं.' दरअसल कमाल आर खान सोशल मीडिया पर फिल्‍मों की आलोचना करते हैं और कई एक्‍टर्स को बहुत बुरा-भला भी कह चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सर अब ये दिन आ गए कि आप केआरके जैसों को प्रमोट करोगे, आप से ये उम्‍मीद नहीं थी.'

Very shocked & Surprised to see such tweet for a person who always uses abusive or similar to abusive words for legendary actors,always mimics others & wants to get attention by spreading negativity against All

never expected from you

