U19 WC: PAK को हराकर भारत फाइनल में पहुंचा तो अमिताभ ने ट्वीट कर कह दी ऐसी बात

नई दिल्ली : क्रिकेट के मैदान में भारतीय टीम शानदार खेल दिखा रही हैं. न्यूजीलैंड में भारत ने टी-20 सीरीज जीत ली है. दूसरी ओर अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया है. भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने की खुशी महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को भी हुई है. उन्होंने ट्वीट करके टीम इंडिया को जीत पर बधाई भी दी है और कहा कि अब फाइनल और जीत लीजिए.

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा दिया. हमारी ओपनिंग टीम ने ही पूरा टोटल हासिल कर लिया. बहुत-बहुत बधाई. अब बस आप फाइनल जीत लीजिए.

T 3431 - INDIAINDIAINDIA yeayeayeayea .. WorldCup Cricket U19 .. India beats Pakistan by 10 wickets .. our opening pair took care of their entire total .. FANTASTIC .. well done boys .. many many congratulations ..

you are in the FINAL now .. #JUST WIN IT

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 4, 2020