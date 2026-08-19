भक्क... सोच समझकर बात करना! निरहुआ संग रिश्ते पर पूछे तीखे सवाल, तो भड़क उठीं आम्रपाली दुबे

Amrapali Dubey Angry: भोजपुरी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ी दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और आम्रपाली दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में रियालिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के एक इंटरव्यू का वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. शो के दौरान जब एंकर शुभांकर मिश्रा ने आम्रपाली दुबे से निरहुआ संग उनके रिश्ते, प्यार और पर्सनल लाइफ को लेकर सीधे और तीखे सवाल पूछे, तो एक्ट्रेस अपना आपा खो बैठीं. आम्रपाली ने बेहद सख्त अंदाज में एंकर को हिदायत दे डाली, जिसके बाद शो का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया.
रियालिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में हर दिन नया ड्रामा देखने को मिल रहा है. इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर सितारों से उनके करियर और पर्सनल लाइफ को लेकर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं. लेकिन हालिया एपिसोड में स्थिति तब बिगड़ गई जब भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे इंटरव्यू की चेयर पर बैठीं. उनके सामने एंकर शुभांकर मिश्रा मौजूद थे, जिन्होंने बातचीत के दौरान सीधे निरहुआ संग उनके रिश्ते को लेकर सवालों की बौछार कर दी.
निरहुआ का नाम आते ही खो दिया आपा
अक्सर शांत और हंसमुख नजर आने वाली आम्रपाली दुबे निरहुआ से जुड़े सवालों पर पूरी तरह से भड़क गईं. एंकर ने जब उनकी पर्सनल लाइफ, अफेयर और शादी से जुड़े बयानों पर बात करनी शुरू की, तो आम्रपाली असहज हो गईं. एंकर के बार-बार तीखे सवाल पूछने पर आम्रपाली ने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कड़े शब्दों में कहा- "मेरे बारे में बात करने से पहले जरा सोच लीजिएगा, भक्क..." उनका यह देसी और तीखा अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.
क्या निरहुआ संग रिश्ते पर उठते रहे हैं सवाल?
गौरतलब है कि दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और आम्रपाली दुबे ने एक साथ दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया है. ऑन-स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री को दर्शक काफी पसंद करते हैं. हालांकि, रियल लाइफ में भी दोनों के अफेयर की खबरें अक्सर उड़ती रहती हैं. हालांकि दोनों हमेशा एक-दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त बताते आए हैं, लेकिन 'भोजपुरी बवाल' के मंच पर जिस तरह से पर्सनल लाइफ को टटोला गया, उससे एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा.
खबर का सोर्स और प्रोमो का तहलका
इस खबर का मुख्य सोर्स jiohotstarreality का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहां हाल ही में इस वाकये का प्रोमो पोस्ट किया गया है. प्रोमो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इस बात पर बंटे हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोग एंकर के सवालों को टीआरपी स्टंट बता रहे हैं, तो कुछ आम्रपाली दुबे के इस बेबाक और कड़े रुख का समर्थन कर रहे हैं. अब देखना यह होगा कि शो के इस पूरे एपिसोड में आगे क्या नया मोड़ आता है.