बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमरीश पुरी ने कई सुपरहिट फिल्मों में अहम किरदार निभाए, जिसमें वो एक सख्त बाप, भाई, दोस्त और खलनायक के रूप में दिखाई दिए. दर्शकों के नजर में एक्टर की छवि एक दमदार और सख्त इंसान के रूप में बनी हुई है, इसलिए फिल्म मेकर्स अक्सर उन्हें ऐसे ही रोल देते हैं. वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल अपने समय की एक ऐसी अदाकारा थीं, जिन्होंने अपनी फिल्मों से महिलाओं को आगे बढ़ने और प्रेरित करने का काम किया. उन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में एक मजबूत महिला का किरदार निभाया, जिसके चलते दर्शकों के सामने उनकी इमेज बाकी हीरोइनों ने काफी अलग थी.
बॉलीवुड के इन दो दिग्गज कलाकारों से जुड़ा एक पुराना किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने कई लोगों को चौंका दिया था. ये घटना उस समय की है जब दोनों कलाकार अपने अभिनय के शिखर पर थे. अमरीश पुरी अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते थे. जबकि, स्मिता पाटिल पैरलर सिनेमा की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में गिनी जाती थीं. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी दमदार जोड़ी को लोगों ने भी काफी पसंद किया. लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना हुई, जो खबरों में छा गई.
ये किस्सा साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म ‘भूमिका’ का है. श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी ये फिल्म हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म में स्मिता पाटिल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि अमरीश पुरी भी अहम किरदार में नजर आए थे. इसके अलावा अमोल पालेकर, अनंत नाग और नसीरुद्दीन शाह जैसे मंझे हुए कलाकार भी फिल्म का हिस्सा थे. ये फिल्म फेमस मराठी एक्ट्रेस हंसा वाडकर की लाइफ पर बेस्ड किताब ‘सांगटे आइका’ से इंस्पायर थी, जिसे क्रिटिक्स के साथ लोगों ने भी काफी पसंद किया था.
फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा सीन करना था, जिसमें अमरीश पुरी को गुस्से में स्मिता पाटिल को थप्पड़ मारना था. इसी सीन को रियल बनाने के लिए अमरीश पुरी ने निर्देशक श्याम बेनेगल से एक खास गुजारिश की. उन्होंने पूछा कि क्या वो इस सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए सचमुच स्मिता पाटिल को थप्पड़ मार सकते हैं, ताकि कैमरे पर दिखाई देने वाला रिएक्शन असली लगे. श्याम बेनेगल को ये तरीका पसंद आया और उन्होंने इसकी परमिशन दे दी. लेकिन निर्देशक और कलाकार दोनों ने ही इस बारे में स्मिता पाटिल को पहले से कोई जानकारी नहीं दी.
जब सीन की शूटिंग शुरू हुई और कैमरा रोल हुआ, तब अमरीश पुरी ने अचानक स्मिता पाटिल को असली थप्पड़ मार दिया. क्योंकि स्मिता को इस बारे में पहले से कुछ पता नहीं था, इसलिए उनका जो भी रिएक्शन था, वो रियल था. अमरीश पुरी के अचानक थप्पड़ मारने से स्मिता पाटिल की आंखों में आंसू और गए और वो रोने लगीं. उनके चेहरे पर दिखाई देने वाले एक्सप्रेश किसी भी एक्टिंग का हिस्सा नहीं थे, बल्कि असली इमोशन थे.
अमरीश पुरी ने कई सालों बाद खुद ही एक टॉक शो में इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि निर्देशक चाहते थे कि सीन पूरी तरह से रियलिस्टिक लगे. इसलिए उन्होंने ऐसा करने के सलाह दी. अमरीश पुरी के मुताबिक, फिल्म में उस सीन को देखने पर साफ महसूस होता है कि स्मिता पाटिल के चेहरे पर दिखाई देने वाले भाव बिल्कुल सच्चे थे. फिल्म ‘भूमिका’ को हिंदी पैरलर सिनेमा की सबसे अहम फिल्मों में गिना जाता है. इस फिल्म ने न सिर्फ महिला किरदारों को नए तरीके से दिखाया गया, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी मुश्किलों को भी बेहद सही ढंग से पेश किया गया. इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत स्मिता पाटिल की एक्टिंग मानी गई थी, जिन्हें इस फिल्म के लिए काफी तारीफें मिलीं.
अमरीश पुरी और स्मिता पाटिल की जोड़ी हिंदी सिनेमा की यादगार जोड़ियों में शामिल रही है. दोनों कलाकारों ने अपने करियर में करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया. उनकी पहली फिल्म ‘निशांत’ थी, जबकि आखिरी बार दोनों ‘वारिस’ में एक साथ नजर आए थे.