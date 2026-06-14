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49 साल पुरानी वो फिल्म... जब अमरीश पुरी की एक हरकत से छलक पड़े थे स्मिता पाटिल के आंसू, सेट पर मच गया था हंगामा

हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की कई कहानियां ऐसी हैं, जो लोगों को आज भी हैरान कर देती हैं. कई बार बड़े पर्दे पर कुछ सीन ऐसे दिखाई पड़ते हैं, जो देखने में रियल लगते हैं, जिन्हें दर्शक एक्टिंग नहीं, बल्कि हकीकत समझ बैठते हैं. खासकर 70 और 80 के दशक की फिल्मों को, जिसके कलाकार अपनी बेहतरीन एक्टिंग से किरदारों को पर्दे पर जिंदा कर देते थे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 14, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:32 PM IST
49 साल पुरानी वो फिल्म... जब अमरीश पुरी की एक हरकत से छलक पड़े थे स्मिता पाटिल के आंसू, सेट पर मच गया था हंगामा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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