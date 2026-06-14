अमरीश पुरी ने कई सालों बाद खुद ही एक टॉक शो में इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि निर्देशक चाहते थे कि सीन पूरी तरह से रियलिस्टिक लगे. इसलिए उन्होंने ऐसा करने के सलाह दी. अमरीश पुरी के मुताबिक, फिल्म में उस सीन को देखने पर साफ महसूस होता है कि स्मिता पाटिल के चेहरे पर दिखाई देने वाले भाव बिल्कुल सच्चे थे. फिल्म ‘भूमिका’ को हिंदी पैरलर सिनेमा की सबसे अहम फिल्मों में गिना जाता है. इस फिल्म ने न सिर्फ महिला किरदारों को नए तरीके से दिखाया गया, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी मुश्किलों को भी बेहद सही ढंग से पेश किया गया. इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत स्मिता पाटिल की एक्टिंग मानी गई थी, जिन्हें इस फिल्म के लिए काफी तारीफें मिलीं.