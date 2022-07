Amrita Singh Saif Ali Khan: कभी एक दूसरे पर जान लुटाने वाले जब बन गए थे एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को नहीं सुहाते थे फूटी आंख

When Amrita Singh and Saif Ali Khan became enemies of each other: अमृता सिंह एक सुपरस्टार थीं या फिर यूं कहें कि वो एक राजकुमारी थीं जिनका दिल सैफ अली खान (Saif Ali Khan) पर आया. यूं तो सैफ कम नहीं पटौदी परिवार के इकलौते चश्मों चिराग थे सैफ लेकिन उस वक्त इंडस्ट्री में उनकी पहचान सिर्फ एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और क्रिकेटर मंसूर अली खान के बेटे के तौर पर होती थी. पर ये सब भूलकर भी अमृता (Amrita Singh) ने सैफ संग ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उन्हें अपना हमसफर बनाने में भी दे र नहीं की. कहा जाता है कि पहली मुलाकात के तीन महीनों बाद ही दोनों ने गुपचुप शादी कर ली थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था और जब पता चला तो हंगामा मच गया.

शादी के बाद सभी को अपनाना पड़ा था रिश्ता

इनकी शादी के खिलाफ था इनका परिवार लेकिन फिर भी मजबूरन उन्हें इस रिश्ते को इजाजत देनी पड़ी क्योंकि दोनों शादी पहले ही कर चुके थे. वहीं शादी के बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन अमृता एक्टिंग, फिल्मों और बॉलीवुड से दूर होने लगी थीं. तो वहीं सैफ का करियर अब रफ्तार पकड़ने लगा था वो अच्छी फिल्में कर रहे थे जो दर्शकों को भा रही थीं. अक्षय कुमार संग उनकी जोड़ी खूब जमी. एक दो फिल्मों में दोनों साथ दिखे और लोगों को इन्हें स्क्रीन पर साथ देखना अच्छा लगा. 1995 में अमृता ने बेटी को जन्म दिया और धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ दूरियां आने लगीं.

जब प्यार की जगह बची थी सिर्फ नफरत

यूं तो इनके बीच झगड़े, विवाद, लड़ाईयों के बाद आई दूरियों की कई वजहें गिनाई जाती हैं और असल वजह क्या थी वो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही जानते हैं लेकिन इसके कारण इनके बीच वो दौर भी आया जब इनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार बचा ही नहीं था बल्कि सिर्फ नफरत थी. ये दौर बेटे इब्राहिम अली खान के जन्म के बाद आया था और उस वक्त कड़वाहट इतनी बढ़ी कि इन्होंने अलग होना भी तय कर लिया. वो एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे लिहाजा 2004 में इनका तलाक हो गया. बच्चे अमृता के साथ रहने लगे और उस वक्त अमृता बच्चों को सैफ से मिलने भी नहीं देना चाहती थीं.

