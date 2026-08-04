अमृता खानविलकर-हिमांशु मल्होत्रा के रिश्ते में आई दरार, डेढ़ साल से अलग रह रहा कपल; बोले-हम अब भी शादीशुदा हैं

मशहूर एक्ट्रेस अमृता खानविलकर और अभिनेता हिमांशु मल्होत्रा के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आ रही हैं. कपल पिछले करीब डेढ़ साल से अलग-अलग घरों में रह रहे हैं. हालांकि, ये भी बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी भी तरह की कोई कड़वाहट नहीं है और न ही उन्होंने अलग होने या तलाक को लेकर कोई फैसला लिया है.
बता दें कि अमृता और हिमांशु ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद जनवरी 2015 में शादी की थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक करीबी ने कहा, 'हां, अमृता और हिमांशु पिछले डेढ़ साल से अलग-अलग रह रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर अलग होने या तलाक के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है. उनके बीच अभी भी अच्छी दोस्ती है और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं. साथ ही पर्सनल मामलों और काम के बारे में भी बात करते हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'अलग-अलग रहने का उनका फैसला कई वजहों से लिया गया था, जिनमें आर्थिक कारण, करियर की अलग-अलग प्राथमिकताएं और अपने-अपने परिवारों के प्रति जिम्मेदारियां शामिल हैं. इन हालात को देखते हुए उन्हें लगा कि फिलहाल अलग-अलग घरों में रहना ज़्यादा सही रहेगा. अभी की स्थिति यह है कि वे यह समझने के लिए समय ले रहे हैं कि उनके लिए क्या सबसे अच्छा है. वे आगे चलकर फिर से साथ रहने का फैसला करते हैं या कानूनी तौर पर अलग होने का यह तो समय ही बताएगा.'
वहीं, इस मामले पर बात करते ही अमृता और हिमांशु ने कहा, 'हमारी शादी अभी भी कायम है और हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.'
बता दें कि अमृता और हिमांशु की मुलाकात 2004 में इंडियाज़ बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज के सेट पर हुई थी और उन्हें प्यार हो गया. इस कपल ने 2015 में 'नच बलिए 7' में हिस्सा लिया और विनर बने. अमृता मराठी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने 'अर्जुन', 'साडे माडे तीन', 'आयना का बायना' और 'बाजी' जैसी फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने 'फूंक', 'हिम्मतवाला' और 'राजी' जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया है. जबकि, हिमांशु 'भागोंवाली - बांटे अपनी तक़दीर', 'लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज' और 'चीकू की मम्मी दूर केई' जैसे टीवी शो का हिस्सा रहे हैं. उनकी फिल्मों में 'वजह तुम हो', 'शेरशाह' और 'केसरी वीर' शामिल हैं.