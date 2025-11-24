धर्मेंद्र के जुहू वाले घर में कभी नहीं गईं थीं हेमा मालिनी, वजह थी इमोशनल

Dharmendra Death: अभिनेता धर्मेंद का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. वो जितने शानदार अभिनेता थे, उतने ही जिंदादिल इंसान भी थे. उनके निधन के साथ अभिनय के एक युग का अंत हो गया. बॉलीवुड से जुड़े लोग उनके साथ अपनी यादें साझा कर रहे हैं.
Dharmendra news today: अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड स्तब्ध है. अपनी नायाब अदाकारी से वो हमेशा अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे. एक महान कलाकार के दुनिया छोड़कर जाने की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री मायूस दिख रही है. धर्मेंद की फैन फॉलोइंग में हर एज ग्रुप के लोग थे, जो अपने चहेते अभिनेता की मौत की खबर सुनकर निराश है. उनसे जुड़े करीबी लोगों का कहना है कि वो अपने से जुड़े लोगों चाहे वो कोई भी हो सबकी व्यक्तिगत देखभाल करते थे. किसका किसका नाम लिखें, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि देकर पिता का अंतिम संस्कार किया.
'ही-मैन' की प्रेम कहानी
इंडस्ट्री में छह दशक तक धूम मचाने वाले अभनेता धर्मेंद्र ने अपनी पहली फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से लेकर आखिरी फिल्म 'इक्कीस' तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया. 'ओम शांति ओम' फिल्म के गाने 'दीवानगी-दीवानगी' में उनका कैमियो भी काफी पसंद किया गया था. उनकी निजी जिंदगी की प्रेम कहानी भी उनके व्यावसायिक कैरियर की तरह फिल्मी थी. आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी मशहूर है. दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने उस वक्त हेमा मालिनी से शादी करके फिल्म जगत में अचानक हलचल मचा दी थी, क्योंकि वे पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे.
उस समय इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं थी फिर भी उनकी शादी का किस्सा जानने के लिए लोग बेचैन रहते थे. दो सुपरस्टार्स के बीच फेयरीटेल जैसा रोमांस लगने वाली लव स्टोरी 70mm के पर्दे पर चलने वाली 'रील' के बजाय 'रीयल' होने की वजह से काफी मुश्किल और पेचीदा थी.
धर्मेंद्र के जुहू वाले घर में कभी नहीं गईं हेमामालिनी
अपनी बॉयोग्राफी हेमा मालिनी- 'द ड्रीम गर्ल' में मशहूर एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि वो अपनी शादी से पहले कुछ पार्टियों में प्रकाश कौर से मिल चुकी थीं. हालांकि, धर्मेंद्र से शादी के बाद उनकी उनसे मुलाकात फिर कभी नहीं हुई. एकदम नजदीक में रहने के बावजूद, उन्होंने पति धर्मेंद्र के जुहू बंगले में कभी कदम नहीं रखा. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने तब कहा था कि वो ऐसा करके किसी को परेशान नहीं करना चाहती थीं. हेमामालिनी ने आगे कहा, धरमजी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो कुछ किया, उससे मैं खुश हूं. शुक्रगुजार हूं. उन्होंने एक पिता की भूमिका निभाई. मुझे लगता है कि मैं इससे खुश हूं. किसी को भी अपने जीवनसाथी से दूर रहना पसंद नहीं होता, लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है.'
