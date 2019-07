आनंद महिंद्रा ने अमिताभ बच्चन को Big B मानने से किया इनकार, ट्वीट कर कही ये बात...

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन को उनके फैंस बिग बी के नाम से भी पुकारते हैं. अमिताभ बच्चन अपने फैंस से सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं और इसी मीडियम के जरिए वो अपनी जिंदगी से जुड़ी चीजें भी शेयर करते रहते हैं. हाल ही में अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है. इस पोस्ट की खास बात ये है कि महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने अमिताभ बच्चन को बिग बी मानने से इनकार कर दिया है. दोनों की यही हंसी-मजाक की बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

आनंद महिंद्रा ने अमिताभ बच्चन को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि अमिताभ बच्चन मैं आपसे माफी मंगाता हूं कि, इस हफ्ते केवल एक ही 'बिग बी' है और वह है बिग बजट.

HAHAHA .. @anandmahindra .. 'BIG B' is a media created epithet, one that I have never subscribed to .. the 'BIG B' this week that you mention, will create media .. that many shall subscribe to https://t.co/W5q0UQSJsb

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 1, 2019