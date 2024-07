हथेली पर राधा-कृष्ण...और पूरे अंबानी खानदान के नाम से सजा राधिका मर्चेंट का हाथ, बेहद खूबसूरत है ये मेहंदी

Radhika Merchant Mehendi First Look: अनंत अंबानी (Anant Ambani) की होने वाली दुल्हनिया राधिका मर्चेंट (Radhika Merchant) की मेहंदी का पहला लुक रिवील हो गया है. राधिका ने अपने हाथ में ना केवल पिया के नाम की मेहंदी लगवाई बल्कि पूरे परिवार का मेहंदी पर नाम लिखवाया. राधिका की इस मेहंगी में ना केवल राधा-कृष्ण बनवाए बल्कि अंबानी खानदान के एक-एक सदस्य का नाम अपने हाथ पर लिखवाया. राधिका के हाथ लगे मेहंदी की फोटोज सोशल मीडिया पर आ गई है जिसे देखकर हर कोई इंप्रेस हो रहा है.

लगवाई ट्रेडिशनल मेहंदी

अनंत की होने वाली बीवी राधिका ने अपने हाथ पर सेलेब्रिटी आर्टिस्ट वीना नागड़ा ने लगाई. अंबानी खानदान की बहूरानी की ये मेहंदी इस वजह से भी खास है जिसे एक खूबसूरत पारंपरिक थीम के आधार पर लगवाया है. इस मेहंदी की फोटो को एएनआई ने शेयर किया है जिसके साथ इस थीम की खासियत बताई.

Drawing inspiration from the age-old Indian wedding tradition of engraving the name of one’s beloved in mehendi, Nita Ambani highlights a unique interpretation of the art form that brings together the names of all her family members.

In this design, a beautiful motif of… pic.twitter.com/2nENJ745sH

