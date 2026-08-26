अनन्या पांडे का रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड संग हुआ ब्रेकअप, 2 साल बाद अलग हुए कपल

अनन्या पांडे और कथित ब्वॉयफ्रेंड वॉकर ब्लैंको का ब्रेकअप हो गया है. कपल ने अपनी राहें अलग कर ली हैं. अनन्या और ब्लैंको 2 साल से डेट कर रहे थे. दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस को चौंका दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई महीनों से दोनों के ब्रेकअप की अटकलें चल रही थी. अनन्या और ब्लैंकों ने अपने रिश्ते को खत्म कर आगे बढ़ने का फैसला लिया है.
अनन्या और ब्लैंकों ने कभी भी आधारिक रूप से अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं की है, लेकिन साल 2024 से दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिश्ते में थे. कई बार दोनों को साथ में देखा गया है. इंस्टाग्राम पर दोनों एक दूसरे के जन्मदिन पर पोस्ट शेयर करते थे. TOI के अनुसार अनन्या और ब्लैंकों का रिश्ता पिछले हफ्ते खत्म हो गया. दोनों ने अपनी सहमति से ब्रेकअप किया है. उनके बीच कोई भी मनमुटाव नहीं है.
अनन्या और ब्लैंकों की पहली मुलाकात साल 2024 में हुई थी. दोनों को एक साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में देखा गया था. इसके बाद से दोनों के रिलेशनशिप की खबरें तेज हो गई. अनन्या ब्लैंको नाम के शुरुआती अक्षर वाले पेंडेंट पहने नजर आई थी. जिसके बाद से उनके रिश्ते की खबरें आग की तरह फैलने लग गई. खबरों के अनुसार अनन्या पांडे ब्लैंको से पहली बार एक क्रूज पार्टी में मिली थी. इस दौरान उनका बॉन्ड बन गया था. फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट किया.
रिपोर्ट्स के अनुसार वॉकर ब्लैंकों शिकागो से हैं. वही एक्स मॉडल हैं. दावा किया जाता है कि वॉकर इस समय गुजरात में स्थित एनिमल शेल्टर वंतारा के लिए काम करते हैं. दरअसल वह इंस्टाग्राम पर अक्सर ऐसी फोटो और वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वह जानवरों के साथ नजर आते हैं.
खबरों के अनुसार वॉकर ब्लैंको से पहले अनन्या पांडे आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही थी. अनन्या और आदित्य की डेटिंग की खबर साल 2022 में सामने आई थी. दोनों को मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में साथ में देखा गया था. वहीं सोशल मीडिया पर दोनों का पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें दोनों स्टार साथ में छुट्टियां मनाते नजर आए थे. साल 2024 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था.