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अनन्या पांडे का रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड संग हुआ ब्रेकअप, 2 साल बाद अलग हुए कपल

अनन्या पांडे और रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड वॉकर ब्लैंको का ब्रेकअप हो गया है. दो साल तक डेट करने के बाद कपल ने अलग होने का फैसला किया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 26, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:36 PM IST
अनन्या पांडे का रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड संग हुआ ब्रेकअप, 2 साल बाद अलग हुए कपल

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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