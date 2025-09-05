‘एक कॉमेडी शो…’, Ananya Panday की पर्ल ड्रेस का पिता चंकी ने बनाया मजाक! एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो

Ananya Panday: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के पिता चंकी पांडे ने उनकी ब्यूटीफुल पर्ल ड्रेस का मजाक सबके सामने बना दिया है जिसका वीडियो एक्ट्रेस ने शेयर किया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे न सिर्फ एक्टिंग बल्कि अपने फैशन सेंस के लिए भी काफी पॉपुलर हैं उनके स्टाइल किए गए डिजाइन को यंग गर्ल्स फॉलो करती है. वहीं अनन्या कई बड़े फैशन शोज में वॉक भी कर चुकी हैं. मगर हाल ही में अनन्या के फादर चंकी पांडे ने उनकी ड्रेस का मजाक बना दिया है जिसका वीडियो सोशल पर फैंस के बीच वायरल हो रहा है और फैंस इस पर मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं.
GQ बेस्ट ड्रेस्ड
दरअसल हाल ही में हुए GQ बेस्ट ड्रेस्ड शो में अनन्या पांडे डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला की डिजाइन की गई व्हाइट पर्ल ड्रेस में नजर आई थीं इस ड्रेस में अनन्या ने अपने हेयर्स को रेट्रो लुक दिया था. एक्ट्रेस की ड्रेस और इस लुक की इंटरनेट पर जमकर तारीफ हुई, जहां पूरी दुनिया बेटी के लुक की तारीफ कर रहीं है वहीं उनके पिता चंकी पांडे को उनका ये ड्रेस पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे कॉमेडी शो कह दिया है.
कॉमेडी शो
अनन्या पांडे ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो अपने इस लुक के लिए रेडी होती दिखाई दे रही हैं. वहीं इस बिहाइंड द सीन में उनके पिता चंकी पांडे भी नजर आ रहे हैं, जिसमें अनन्या पिता चंकी से पूछती हैं कि वो उनके लुक और ड्रेस के बारे में क्या सोचते हैं. जिस पर चंकी ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, 'ये एक कॉमेडी शो की तरह लग रहा है.'
वहीं अनन्या ने वीडियो को शेयर करते समय कैप्शन में लिखा, 'मेरे पापा ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ग्लैमर किसी कॉमेडी शो की तरह लग रहा है… क्या किसी को पर्ल हिलाने वाले ASMR में दिलचस्पी है..ये वीडियो आपके लिए है.'
