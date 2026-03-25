थिएटर में रोमांस का तड़का, अनन्या पांडे-लक्ष्य की ‘चांद मेरा दिल’ इस दिन होगी रिलीज

Chand Mera Dil Release: करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस की गई म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'चांद मेरा दिल' की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में लक्ष्य और अनन्या पांडे रोमांस करते नजर आएंगे. फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
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Chand Mera Dil Release: बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य ने फिल्म 'किल' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है. इस फिल्म के बाद लक्ष्य शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्शन डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए थे. इसमें एक्टर की एक्टिंग को दर्शकों ने काफी सराहा था. अब लक्ष्य को जल्द ही करण जौहर के बैनर तले बन रही म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'चांद मेरा दिल' में देखा जाएगा.
अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'चांद मेरा दिल' में लक्ष्य को बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ लीड रोल में बड़े पर्दे पर देखा जाएगा. हाल ही में आई बड़ी जानकारी के मुताबिक, लक्ष्य और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म की रिलीज को मेकर्स ने लॉक कर दिया है. यह फिल्म तय समय से पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
बताया जा रहा है कि मेकर्स 'चांद मेरा दिल' फिल्म को 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे. मेकर्स की घोषणा के मुताबिक, 'धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म 'चांद मेरा दिल' में लक्ष्य और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगे और इसका निर्देशन विवेक सोनी ने किया है. फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.' इस फिल्म को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है.
वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे को आखिरी बार फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में कार्तिक आर्यन के साथ देखा गया था. इस फिल्म में कार्तिक और अनन्या के अलावा नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ भी थे. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से मिली-जुली समीक्षाएं मिली थीं. फिल्म में अनन्या पांडे के साथ कार्तिक आर्यन की जोड़ी थी. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. सिनेमाघरों में फिल्म ने केवल 39.14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
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