फिल्मों के सेट पर क्यों आपा खो बैठती हैं अनन्या पांडे? इन चीजों पर चाहती हैं अपना कंट्रोल, बोलीं- ‘बेचैनी हो जाती है...’

Ananya Panday Revelation: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे बाहर से जितनी हंसमुख और चुलबुली लगती हैं, असल जिंदगी में वो उतनी ही शांत और सीरियस स्वभाव की हैं. फिल्मों और वेब सीरीज जैसे 'कॉल मी बे' और 'केसरी चैप्टर 2' में अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस कर चुकीं अनन्या ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि अक्सर सेट पर उन्हें बेचैनी होने लगती हैं.

अनन्या का मानना है कि हर चीज समय पर होनी चाहिए. उनके लिए टाइम मैनेजमेंट जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है. उनका कहना है कि जब चीजें तय समय पर नहीं होतीं तो उन्हें घबराहट होने लगती है. यही आदत उनकी बेचैनी की असल बजह बन जाती है. अनन्या चाहती हैं कि उनके काम की शुरुआत और खत्म होने का समय हमेशा तय हो और बिना देरी सब कुछ पूरा हो.

सेट पर क्यों आपा खो बैठती हैं अनन्या पांडे?

एक फोटोशूट के दौरान जब उनसे सवाल किया गया, ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें परेशान कर सकती है? तो अनन्या ने इसका तुरंत जवाब देते हुए बताया कि अगर उनकी बनाई हुई प्लानिंग टाइम से पूरी न हों, तो वो अपना आपा खोलने लगती हैं उनको चिंता होने लगती है. उन्हें अपने काम और शेड्यूल पर कंट्रोल रखना पसंद है. यही वजह है कि जब शूटिंग के दौरान चीजें देरी से होती हैं, तो वो बेचैन हो जाती हैं.

इस टीवी शो हिस्सा बनना चाहती हैं अनन्या

जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें किसी टीवी शो में बतौर गेस्ट अपीयरेंस के बुलाया जाए तो वे कौन सा शो चुनेंगी? इस पर अनन्या ने किसी हिंदी टीवी शो का नहीं, बल्कि एक पॉपुलर कनाडियन शो शिट्स क्रीक (Schitt’s Creek) का नाम लिया. इस जवाब से साफ पता चलता है कि अनन्या सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि विदेशी कंटेंट में भी दिलचस्पी रखती हैं और वहां का एक हिस्सा बनना चाहती हैं.

जल्द आने वाला है 'कॉल मी बे' सीजन 2

आने वाले दिनों में अनन्या फिर से अपनी हिट वेब सीरीज 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन में नजर आने वाली हैं. पहले सीजन में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस वजह से अब मेकर्स सीजन 2 लाने की तैयारी में हैं. फैंस भी इस बार उनसे और ज्यादा एंटरटेनमेंट की उम्मीद लगाए बैठे हैं. अनन्या ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी मेहनत शुरू कर दी है. वेब सीरीज के अलावा अनन्या बड़े पर्दे पर भी एक्टिव हैं.

अनन्या पांडे की आने वाली फिल्में

अनन्या पांडे जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी. इसके अलावा वो 'चांद मेरा दिल' फिल्म में भी अहम किरदार निभा रही हैं, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य लालवानी होंगे. इन प्रोजेक्ट्स को लेकर अनन्या के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और उनकी नई फिल्मों और सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनकी आखिरी फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' थी.