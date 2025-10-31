Advertisement
आ हा हा...! मिल गई ‘भूल भुलैया 4’ की नई मंजुलिका, इस बार विद्या नहीं, तब्बू नहीं, ना ही माधुरी... ये हसीना उड़ाएगी सबकी नींद

Bhool Bhulaiyaa 4: ‘भूल भुलैया’ सीरीज की तीसरी किस्त पिछले साल 2024 में रिलीज हुई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी नजर आए थे. इस फिल्म में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने मंजुलिका का किरदार निभाया था. इसी बीच फिल्म की चौथी किस्त को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:21 AM IST
मिल गई ‘भूल भुलैया 4’ की नई मंजुलिका
मिल गई ‘भूल भुलैया 4’ की नई मंजुलिका

Bhool Bhulaiyaa 4 New Manjulika: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 30 अक्टूबर को अपना 27वां जन्मदिन अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट किया. इस खास मौके की झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की. तस्वीरों और वीडियोज में अनन्या अपने कजिन अहान पांडे, बेस्ट फ्रेंड्स सुहाना खान और शनाया कपूर और मां भावना पांडे के साथ नजर आईं. अनन्या मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने बेहद खूबसूरत दिखीं और फैंस को अपनी खुशी में शामिल किया.

अनन्या ने अपने जन्मदिन की पोस्ट में लिखा, ‘जन्मदिन का मूड है, मेरे पास सबसे प्यारे लोग हैं. आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया’. उनकी इस पोस्ट पर फैंस ने दिल वाले इमोजी और ढेरों बर्थडे विशेज भेजे. कई फैंस ने कमेंट्स में लिखा कि उन्हें यकीन नहीं होता कि अनन्या ने सिर्फ 2019 में डेब्यू किया था और इतनी जल्दी उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली है. साथ ही उनके फैंस ने उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई भी दी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेहद खास रहा अनन्या पांडे का बर्थडे

इतना ही नहीं, इस खास मौके पर कई सेलेब्स ने भी अनन्या को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी, लेकिन उनके ‘पति पत्नी और वो’ के को-स्टार कार्तिक आर्यन ने बड़े ही मजेदार अंदाज में उनको विश किया, जो उनके फैंस को भी खूब पसंद आ रहा है. कार्तिक ने अपने और अनन्या के आने वाले धर्मा फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ के सेट से एक फनी बिहाइंड-द-सीन वीडियो शेयर किया. वीडियो में अनन्या मस्ती भरे अंदाज में कहती हैं कि कार्तिक उनकी सॉन्ग काटना चाहते हैं.

‘दो लोगों ने ऐसा किया...’ सुशांत सिंह राजपूत की हुई हत्या? बहन श्वेता कीर्ति का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- ‘मुझे उन्होंने बताया...’ 

कार्तिक ने ऐसे किया बर्थडे विश 

इस पर कार्तिक हंसते हुए पूछते हैं, ‘तुम्हारा सॉन्ग? मैं उस गाने में नहीं हूं क्या?’ तो अनन्या तुरंत जवाब देती हैं, ‘हमारा सॉन्ग!’ दोनों की ये नोकझोंक देखकर सेट पर सब हंस पड़ते हैं. वीडियो शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो सबसे सेल्फलेस @ananyapanday, क्या शानदार अनाउंसमेंट की है!’. वीडियो में अनन्या पांडे ‘भूल भुलैया 4’ के बारे में बात करते हुए कहती हैं, ‘‘भूल भुलैया 4’ में मैं ही मंजुलिका हूं’, जिसके बाद फैंस कमेंट्स में अपने-अपने रिएक्शन देने लगे.  

अनन्या और कार्तिक की प्यारी नोक-झोंक

फैंस इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दोनों की केमिस्ट्री की तारीफ की. कार्तिक के इस पोस्ट पर अनन्या ने बड़े ही मजेदार अंदजा में रिप्लाई भी दिया. उन्होंने लिखा, ‘तुम्हारा भी तो बर्थडे आने वाला है ना? बस इंतजार करो’. साथ ही उन्होंने लिखा, ‘A post??? What an honour’. उनकी ये प्यारी सी नोक झोंक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. फैंस ने कहा कि दोनों की दोस्ती और मजाक एकदम रियल लगते हैं और वे उन्हें फिर से साथ देखने के लिए बेताब हैं.

अनन्या और कार्तिक की आने वाली फिल्म 

वहीं, अगर दोनों के वर्कफ्रंट की बात करें अनन्या और कार्तिक एक बार फिर फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ में साथ नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन शशांक खेतान कर रहे हैं और इसे धर्मा प्रोडक्शंस बना रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का ट्रेलर कार्तिक के बर्थडे यानी 22 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. फैंस इस जोड़ी की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें, ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसकी शूटिंग यूरोप और राजस्थान जैसे खूबसूरत लोकेशनों पर हुई है. 

