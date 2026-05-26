'थोड़ी तो मर्यादा रखिए…' अनन्या पांडे के वायरल 'भरतनाट्यम' पर भड़कीं सोनल मानसिंह; अब पापा चंकी ने दिया रिएक्शन

Ananya Panday News: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी फिल्म को रिलीज के बाद से ही फैंस पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ लक्ष्य लालवानी हैं. इसी बीच एक्ट्रेस फिल्म में भरतनाट्यम से जुड़े एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. लोग एक्ट्रेस पर डांस फॉर्म का मजाक उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच भरतनाट्यम डांसर और पद्म विभूषण डॉ सोनल मानसिंह ने अनन्या की परफॉर्मेंस पर कमेंट किया है.वहीं, अनन्या के पिता और दिग्गज एक्टर चंकी पांडे ने अपना रिएक्शन दिया है.

भरतनाट्यम' पर भड़कीं सोनल मानसिंह

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप में अनन्या एक फ्यूजन पीस परफॉर्म करती नजर आ रही हैं. इस सीन को लेकर डॉ सोनल ने कहा, 'ये लेटेस्ट फिल्म क्लिप जहां अनन्या पांडे सो कॉल्ड भरतनाट्यम करती नजर आ रही हैं, ये फिल्में बनाने वालों के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारे ट्रैडिशंस की लाज करना सीखें.' उन्होंने आगे कहा, 'जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते या फिर आप सीखना नहीं चाहते उस चीज में हाथ न डालें. मैंने हॉलीवुड फिल्मों में देखा है कि सिर्फ ट्रेंड आर्टिस्ट को ही डांस करने के लिए कहा जाता है. वो एक्टर्स को नहीं कहते कि आप डांस करिए. मुझे बॉलीवुड से इस बात पर बहुत ज्यादा शिकायत है.'

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सोनल आगे कहती हैं, 'मुझे भरतनाट्यम डांसर होते हुए इस बात से तकलीफ हुई है. नटराज शिवा कैलाश पर रो रहे होंगे. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ी तो मर्यादा और लाज रखिए. अनन्या पांडे को भरतनाट्यम करते देखना ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आर्ट फॉर्म को तोड़ मरोड़कर किसी प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रही हों. भरतनाट्यम कोई ट्रेंड नहीं है. ये 3000 साल पुरानी आर्ट है, जिसे गुरुओं ने कड़ी साधना और मेहनत से सीखा है. बिना सही प्रशिक्षण के आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं. अगर आपको अपनी फिल्म में भरतनाट्यम का सीन रखना है तो ऐसी एक्ट्रेस लीजिए, जो इसमें ट्रेंड हों.

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अब पापा चंकी पांडे ने दिया रिएक्शन

वहीं, अब बॉलीवुड एक्टर और अनन्या पांडे के पापा ने बेटी के बचाव में उतरे हैं. एक इंटरव्यू में चंकी कहते हैं, 'लोग इस परफॉर्मेंस को गलत समझ रहे हैं. यह कभी भी शुद्ध भरतनाट्यम नहीं है. यह एक फ्यूजन परफॉर्मेंस है, जैसा कि कॉलेज के छात्र अक्सर कल्चरल प्रोग्राम में करते हैं.' चंकी पांडे ने आगे कहा, 'असली भरतनाट्यम सीखने में लगभग 20 साल की मेहनत और अनुशासन लगता है. यह बहुत तकनीकी और सटीक होता है. लेकिन फिल्म में जो डांस दिखाया गया है, वह ट्रेडिशनल और वेस्टर्न डांस स्टाइल्स का मिश्रण है.' साथ ही एक्टर ने लोगों से अपील की कि वे फिल्म पूरी देखें और संदर्भ समझें, उसके बाद राय बनाएं.'