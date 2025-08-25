अनन्या पांडे से भी खूबसूरत हैं उनकी छोटी बहन, लेटेस्ट लुक से उड़ाए हर किसी के होश, 21 साल की उम्र में जीता फैंस का दिल
अनन्या पांडे से भी खूबसूरत हैं उनकी छोटी बहन, लेटेस्ट लुक से उड़ाए हर किसी के होश, 21 साल की उम्र में जीता फैंस का दिल

Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की छोटी बहन रायसा पांडे आए दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. हाल ही में रायसा का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. जिसमें उनका सिजलिंग लुक काफी मजेदार दिख रहा हैं. 

Aug 25, 2025
चंकी पांडे की छोटी बेटी
चंकी पांडे की छोटी बेटी

Viral Video: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे अक्सर अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. अनन्या ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से डेब्यू किया था और इसके बाद कई फिल्मों में काम कर इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है. आए दिन हसीना अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर अनन्या पांडे की छोटी बहन रायसा पांडे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

रायसा के लुक पर फैंस हुए फिदा 
रायसा पांडे के इस वीडियो को देख हर कोई उनका दीवाना हो गया है. रायसा अभी 21 साल की हैं. रायसा सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं. हाल ही में रायसा का एक जबरदस्त फैशन सेंस फैंस को देखने को मिला. रायसा इवेंट में शामिल होने के लिए कैजुअल लुक चुना, जो उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ गया. वीडियो में देख सकते हैं कि रायसा ने पतले स्ट्रैप्स वाला ब्लैक क्रॉप्ड टैंक टॉप के साथ डेनिम पैंट कैरी की हुई है. इसके साथ एक स्लीक स्लिंग बैग और स्नीकर्स स्टाइलिश एक्सेसरीज थे. इस लुक को कंप्लीट करने के लिए रायसा ने ड्यूई ग्लैम मेकअप किया हुआ और बालों को खुला रखा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रायसा ने पैपराजी को बोला 'सॉरी'
पैपराजी ने जैसे ही रायसा को उनकी कार से बाहर निकलते देखे और वेन्यू की तरफ जाते देखा तो पैपराजी उनके पास गए. इस दौरान उन्होंने प्यारी सी मुस्कान दी लेकिन कैमरे के लिए पोज देने से इनकार कर दिया. हालांकि इसके लिए रायसा ने पैपराजी को 'सॉरी' भी बोला.

रायसा पांडे करियर 
रायसा पांडे की बात करें तो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने पहले ही शाहरुख खान और गौरी खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में चार महीने काम कर चुकी है और वह फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड के मशहूर मनीष मल्होत्रा के डिजाइनिंग हाउस और फाल्गुनी शेन पीकॉक में इंटर्नशिप भी कर चुकी हैं. 

