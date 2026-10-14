पर्दे पर बेइंतहा इश्क, असल जिंदगी में प्राइवेसी; क्यों Gen Z के दिलों पर राज करती हैं 24 साल की ‘सैयारा’ की वाणी बत्रा?

आज 14 अक्टूबर को अनीत पड्डा अपना 24वां जन्मदिन मना रही हैं. बेहद कम समय में उन्होंने खुद को उन यंग स्टार्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिन्हें लोग सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि उनकी सिंपलसिटी और पर्सनालिटी के लिए भी पसंद करते हैं. पंजाब के अमृतसर में जन्मी अनीत ने एड्स से अपने करियर की शुरुआत की और फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. दिल्ली के फेमस जीसस एंड मैरी कॉलेज से पढ़ाई करने वाली अनीत का सफर किसी फिल्मी परिवार के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ने की कहानी है.
आज के दौर में जहां स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ का हर हिस्सा सोशल मीडिया पर साझा करते दिखाई देते हैं, वहीं अनीत पड्डा ने अलग रास्ता चुना. वे अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स पर बात करती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ और रिश्तों को लेकर काफी हद तक छिपाकर रखना पसंद करती है. शायद यही वजह है कि लोगों और उनके फैंस के बीच उनके लिए एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है. फैंस उन्हें मिस्टीरियस नहीं, बल्कि रियल मानते हैं. यही बैलेंस उन्हें नई पीढ़ी की सबसे फेवरेट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल करता है और लोगों के दिलों से जोड़ता है.
फिल्म ‘सैयारा’ ने अनीत पड्डा को रातोंरात पहचान दिलाई और घर-घर में मशहूर कर दिया. फिल्म में उन्होंने वाणी बत्रा का किरदार निभाया था, जो ऐसी लड़की है, जिसके सपने, डर और इमोशन आज की पीढ़ी से पूरी तरह मेल खाती हैं. लोगों ने इस रोल में किसी तरह का आर्टिफिशलिटी नहीं देखी, बल्कि उन्हें इसमें एक सच्ची कहानी महसूस हुई. यही वजह रही कि यंग ऑडियंस ने वाणी को सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं समझा, बल्कि अपने आसपास की किसी असल लड़की की तरह दिल से अपनाया.
आज के यंग ऑडियंस के लिए स्क्रीन पर इमोशंस की सच्चाई सबसे ज्यादा मायने रखती है. अनीत की एक्टिंग इसी वजह से लोगों को पसंद आई, क्योंकि उन्होंने बड़े-बड़े फिल्मी डायलॉग्स बोलने के बजाय आई और फेस एक्सप्रेशंस से दिल की बात कही. फिल्म क्रिटिक्स ने भी अपने रिव्यू में साफ कहा था कि कहानी की असली ताकत अनीत का सहज अंदाज ही था. उनकी सादगी भरी परफॉर्मेंस ने स्क्रीन पर ऐसा जादू चलाया, जिसने युवाओं को कहानी से शुरू से लेकर आखिर तक मजबूती से जोड़े रखा.
फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद भी अनीत ने खुद को एकदम से बदलने या भारी-भरकम ग्लैमर में ढालने की जल्दबाजी नहीं की. उन्होंने वही सहजता बरकरार रखी जिसने पहली नजर में ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. यही सबसे बड़ी वजह रही कि फिल्म की चर्चा कम होने के बाद भी लोगों का प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ. आज भी फैंस सोशल मीडिया पर उनके उसी सरल अंदाज की तारीफ करते नहीं थकते और उनका सपोर्ट लगातार दिन-ब-दिन और मजबूत होता जा रहा है.
आजकल ज्यादातर कलाकार अपनी हर छोटी-बड़ी बात और वेकेशन की तस्वीरें इंटरनेट पर डालते हैं, लेकिन अनीत का तरीका बिल्कुल अलग है. वे अपनी पर्सनल लाइफ को काम के बीच बिल्कुल नहीं लातीं और इसे लाइमलाइट से दूर रखना ही पसंद करती हैं. उनके दोस्तों, रिश्तों या फैसलों के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कम जानकारी मिलती है. जब किसी कलाकार की पर्सनल लाइफ खुली किताब नहीं होती, तो लोगों के दिल में उसके बारे में और ज्यादा जानने की चाह अपने आप पैदा होने लगती है.
आज के सोशल मीडिया कल्चर में फैंस अपने चहेते सितारों की पर्सनल लाइफ में झांकना बहुत पसंद करते हैं. जब कोई नई एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ और दुनिया को समेटकर सिर्फ खुद तक रखना पसंद करती है, तो उसके बारे में जानने की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है. अनीत के साथ भी ठीक ऐसा ही देखने को मिलता है. लोग स्क्रीन पर उनका काम देखकर हैरान होते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैमरा बंद होने के बाद वे असल में कैसी जिंदगी जीती हैं और उनकी सोच क्या है?
पुराने दौर में किसी कलाकार का स्टारडम बड़े फिल्मी बैनर, ग्रैंड प्रमोशन और लगातार आने वाली फिल्मों से तय होता था. मगर आज का दर्शक किसी भी एक्टर को उसकी सच्चाई, उसकी सादगी और उसके अभिनय कौशल के आधार पर अपना प्यार देता है. अनीत पड्डा इसी नए दौर की जीती-जागती मिसाल बनकर सबके सामने आई हैं. उन्होंने साबित कर दिया है कि बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के भी अगर टैलेंट सच्चा हो, तो दर्शक खुद सिर-आंखों पर बिठा लेते हैं.
अनीत पड्डा की शोहरत किसी बनावटी शोर-शराबे से नहीं, बल्कि दर्शकों के साथ बने सीधे और सच्चे रिश्ते से मजबूत हुई है. छोटे-छोटे एड्स और वेब सीरीज से शुरू करके उन्होंने बड़े पर्दे तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया है. दर्शकों को उनमें एक ऐसी लड़की नजर आती है जो उन्हीं की तरह मेहनत करके आगे बढ़ी है. यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री के जानकार और आम दर्शक उन्हें आने वाले कल की सबसे बड़ी स्टार के रूप में देखने लगे हैं.
किसी नए कलाकार के लिए स्टार का दर्जा पाना और उसे संभालना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन अनीत ने अपने दम पर ये कर दिखा.
काफी लंबे समय से हिंदी सिनेमा की लीड एक्ट्रेसेस से एक खास तरह के ग्लैमरस और परफेक्ट दिखने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और दर्शक स्क्रीन पर असल दिखने वाले किरदारों को ज्यादा पसंद करने लगे हैं. अनीत पड्डा सिनेमा के इसी नए और खूबसूरत दौर का चेहरा बनकर उभरी हैं. वे परदे पर किसी सपनों की राजकुमारी जैसी नहीं, बल्कि हमारे ही कॉलेज या दफ्तर में दिखने वाली एक आम सी लड़की जैसी लगती हैं.
उनकी ये बढ़ती पहचान सिर्फ अच्छे कपड़ों या मेकअप के सहारे नहीं टिकी है. लोग उनके बात करने के लहजे, उनकी मुस्कान और बिना किसी बनावट के अभिनय करने की कला के दीवाने हैं. फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर उनकी तुलना उन सितारों से की जाती है जो भारी-भरकम दिखावे के बिना भी अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं. अनीत ने ये साबित कर दिया है कि बिना लाउड हुए भी दर्शकों का दिल बहुत आसानी से जीता जा सकता है.
आज की यंग ऑडियंस अपने पसंदीदा सितारों में बनावटी अंदाज की जगह ईमानदारी और सच्चाई देखना पसंद करते हैं. अनीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे बिल्कुल एक जैसी नजर आती हैं. उनकी यही सादगी ये दिखाती है कि अब बॉलीवुड में हीरोइन की पुरानी परिभाषाएं तेजी से बदल रही हैं और नए चेहरों के लिए टैलेंट ही सबसे बड़ा रास्ता बन रही है.
बहुत से लोगों को लगता है कि अनीत को ‘सैयारा’ की बदौलत रातोंरात कामयाबी मिल गई, लेकिन पर्दे के पीछे सालों का संघर्ष छिपा है. कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के एड्स में काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने दर्जनों ऑडिशन दिए और कई बार रिजेक्शन का सामना भी किया. बिना किसी फिल्मी मदद के मायानगरी मुंबई में खुद को स्थापित करना एक सिंपल से परिवार की लड़की के लिए कभी भी आसान काम नहीं रहा.
साल 2022 में काजोल की फिल्म ‘सलाम वेंकी’ में अनीत ने एक छोटा सा किरदार निभाकर बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद साल 2024 में आई सीरीज ‘बिग गर्ल्स डोंट क्राई’ में उन्हें लीड रोल निभाने का बड़ा मौका मिला जहां उनके काम को सराहा गया. इस पूरे सफर के दौरान उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि म्यूजिक में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई. उन्होंने खुद को हर तरह से तैयार किया ताकि जब बड़ा मौका मिले तो वे पूरी तरह तैयार रहें.
जब फिल्म ‘सैयारा’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तब आम लोगों को लगा कि कोई नया चेहरा अचानक चमक उठा है, लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए अनीत पूरी तरह नई नहीं थीं, बल्कि वे कई सालों से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं. उनकी मौजूदा कामयाबी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि उनकी लगातार मेहनत, धैर्य और अपने काम को लेकर पक्के समर्पण का ही मीठा फल है, जो आज सबके सामने नजर आ रहा है.
फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी हिट देना जितना मुश्किल होता है, उस शुरुआती सक्सेस को लंबे समय तक संभाले रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है. अनीत पड्डा अब अपने करियर के उसी नाजुक मोड़ पर खड़ी हैं जहां उनकी हर अगली पसंद पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी. एक हिट फिल्म देने के बाद अब दर्शकों और डायरेक्टर्स की उनसे उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं, जिन्हें पूरा करना उनके लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज होगा.
आने वाले प्रोजेक्ट्स में अनीत से केवल अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जाएगी, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि वे कहानियों का चुनाव कैसा करती हैं. दर्शक ये देखना चाहते हैं कि क्या वे सिर्फ रोमांटिक किरदारों तक सीमित रहेंगी या फिर थ्रिलर, ड्रामा और गंभीर भूमिकाओं में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाएंगी. हालांकि, जल्ह ही वे एक सुपरनैचुरल फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ में नजर आने वाली हैं, जिसको लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
इस बात में कोई दोराय नहीं है कि अनीत ने बहुत कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया है, जो बहुतों का सपना होता है. उनके 24वें जन्मदिन पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि वे केवल एक चमकता सितारा नहीं हैं, बल्कि उस नई सोच का सिंबल हैं, जो बाहरी चकाचौंध से ज्यादा अपनी मेहनत, सादगी और अंदरूनी हुनर पर भरोसा रखती है और ऑडियंस के दिलों पर राज करती है.