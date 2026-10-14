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पर्दे पर बेइंतहा इश्क, असल जिंदगी में प्राइवेसी; क्यों Gen Z के दिलों पर राज करती हैं 24 साल की ‘सैयारा’ की वाणी बत्रा?

Aneet Padda Birthday Special: अमृतसर की गलियों से निकलकर बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली अनीत पड्डा आज अपना 24वां जन्मदिन मना रही हैं. ‘सैयारा’ से लोगों के दिलों पर छा जाने वाली अनीत ने सादगी और असल अभिनय से सबका दिल जीता. जानिए उनके इस खास सफर की अनकही कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Oct 14, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Oct 14, 2026, 09:03 AM IST
पर्दे पर बेइंतहा इश्क, असल जिंदगी में प्राइवेसी; क्यों Gen Z के दिलों पर राज करती हैं 24 साल की ‘सैयारा’ की वाणी बत्रा?
Image Credit: आज 24वां जन्मदिन मना रहीं अनीत पड्डा

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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