अंगद बेदी ने गाने पर दिए गजब के एक्सप्रेशन, पति पर नेहा धूपिया ने लुटाया प्यार
Hindi Newsबॉलीवुड

नेहा धूपिया और अंगद बेदी बी-टाउन के पावर कपल में से एक हैं. दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीजें फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. 

Aug 12, 2025, 12:50 PM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी होस्ट नेहा धूपिया अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. उन्होंने फिल्मों में अपनी एक्टिंग के दम पर खास जगह बनाई. साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं. वह अक्सर फैंस के साथ अपने परिवार के साथ बिताए गए खास पलों को शेयर करती रहती हैं. अभी हाल ही में उन्होंने अपने पति और एक्टर अंगद बेदी के साथ एक रोमांटिक वीडियो पोस्ट शेयर किया है. 

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में नेहा धूपिया और अंगद बेदी कार के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं. इस दौरान पॉपुलर पहाड़ी गाना 'तेरे मुंह ते मूंछ कोई ना' बैकग्राउंड में बज रहा है, जिस पर अंगद बेदी शानदार एक्सप्रेशन के साथ लिपसिंक कर रहे हैं.

गाने पर अंगद बेदी ने दिए गजब के एक्सप्रेशन

वीडियो में अंगद ने ब्लू कलर की शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई है, जबकि नेहा पीच कलर की शर्ट में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने बालों को खुला छोड़ा हुआ है. ये वीडियो नेहा शूट कर रही हैं, लेकिन बीच में वह कैमरे को अपनी ओर घुमा कर अंगद को इशारों से बताती हैं कि दाढ़ी उन पर अच्छी लगती है.

पत्नी नेहा धूपिया ने की तारीफ

नेहा ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "मेरा पूरा दिल … जब आपके पसंदीदा गाने में से एक बजता है... उफ्फ ये बोल!" एक्ट्रेस अपने कैप्शन के जरिए कहना चाहती है कि जब कोई ऐसा गाना बजता है जो आपको बेहद पसंद हो और आपके दिल के करीब हो, तो वह पल खास हो जाता है और आपका दिल खुशियों से भर जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेहा का यह पोस्ट फैंस का ध्यान खींच रहा है और वे जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, "आप दोनों की जोड़ी हमेशा दिल जीत लेती है." तो कुछ कह रहे हैं कि "अंगद के एक्सप्रेशन गजब हैं!" अन्य फैन ने लिखा, "भाई की मूंछ और दाढ़ी वाकई में कमाल लग रही है."

Swati Singh

Swati Singh

