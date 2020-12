'AK Vs AK' के सीन पर Air Force की आपत्ति के बाद Anil Kapoor ने मांगी माफी, VIDEO शेयर करके बोले...

नई दिल्ली: अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने अपनी आगामी ओटीटी फिल्म 'एके वर्सेज एके (Ak Vs Ak)' के कुछ दृश्यों पर भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद माफी मांगी है. दरअसल, भारतीय वायुसेना ने अभिनेता अनिल कपूर को उनकी आगामी फिल्म 'एके वर्सेज एके' में गलत तरीके से वायुसेना की वर्दी पहनने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई थी.

भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) से भी विसंगतियों वाले दृश्यों को हटाने का आग्रह किया था. वायुसेना ने फिल्म के ट्रेलर के सामने आने के बाद एक ट्वीट में कहा था कि इस वीडियो में अनिल कपूर (Anil Kapoor) को वायुसेना की वर्दी गलत तरीके से पहने हुए दिखाया गया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह भी गलत है. सशस्त्र सेना में इस तरह का व्यवहार नियमों के खिलाफ है और इस दृश्य को फिल्म से हटाए जाने की जरूरत है.

वायुसेना की तरफ से आपत्ति जताए जाने के बाद अब अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्हें अनजाने में हुई वायुसेना की भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में अनिल कपूर (Anil Kapoor) इस संदर्भ में भी अपनी बात को कहा है कि उन्होंने फिल्म में वायुसेना की वर्दी क्यों पहनी है.

उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, 'यह मेरे ध्यान में आया है कि मेरी फिल्म 'एके वर्सेज एके' के ट्रेलर ने कुछ लोगों को नाराज कर दिया है. जैसा कि मैंने अस्वाभाविक भाषा का उपयोग करने के दौरान भारतीय वायुसेना की वर्दी पहन रखी है, मैं ईमानदारी से किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए विनम्र माफी की पेशकश करना चाहता हूं.'

उन्होंने कहा, 'मैं बस कुछ संदर्भो को बयां करना चाहता हूं, ताकि आप यह समझ सकें कि इस तरह से चीजें कैसे आईं. मेरी फिल्म में मेरा चरित्र वर्दी में है, क्योंकि वह एक अभिनेता है, जो एक अधिकारी की भूमिका निभा रहा है. जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का किडनैप हो चुका है तो वह इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है.'

वीडियो में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि वह एक वायुसेना के अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं जो काफी गुस्से में हैं. वह भावनात्मक रूप से व्याकुल पिता की भूमिका निभा रहे हैं.

अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने कहा, 'यह केवल कहानी के शेष सच के हित में था. मैं अपने किरदार में अपनी लापता बेटी को खोज रहा हूं. भारतीय वायुसेना का अनादर करना कभी भी मेरा या फिल्म निर्माताओं का इरादा नहीं था. मेरे अंदर हमेशा सभी रक्षा कर्मियों की निस्वार्थ सेवा के लिए अत्यंत सम्मान, आभार है और इसलिए मैं वास्तव में किसी की भावना को आहत करने के लिए माफी चाहता हूं.'

नेटफ्लिक्स ने भी इस मामले पर एक बयान जारी किया है. नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा है कि उनका इरादा कभी भी भारत के सशस्त्र बलों का अनादर करने का नहीं रहा है. नेटफ्लिक्स ने स्पष्ट किया है कि वह देश की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों को सर्वोच्च सम्मान की दृष्टि से देखते हैं.

The IAF uniform in this video is inaccurately donned & the language used is inappropriate. This does not conform to the behavioural norms of those in the Armed Forces of India. The related scenes need to be withdrawn.@NetflixIndia @anuragkashyap72#AkvsAk https://t.co/F6PoyFtbuB

— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 9, 2020