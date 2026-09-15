प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ रफ्तार नहीं... फिटनेस पर अनिल कपूर ने शेयर किया ऐसा राज, जो हिला देगा आपका दिमाग

Anil Kapoor Fitness Video: बॉलीवुड के 'एवरग्रीन' और 'झकास' एक्टर अनिल कपूर आज भी अपनी फिटनेस से यंग एक्टर्स को कड़ी टक्कर देते हैं. 67 की उम्र में भी उनकी एनर्जी और रनिंग स्पीड देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. हाल ही में अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे ट्रैक पर तेजी से दौड़ते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी और अपने अपकमिंग शो को लेकर भी कई बातें शेयर की हैं.
एक्टर अनिल कपूर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर रनिंग ट्रैक का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे पूरी ताकत से दौड़ लगाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में अनिल कपूर ने लिखा कि 4 साल बाद उन्होंने इस तरह की रनिंग को रिकॉर्ड किया है. उन्होंने बताया कि उनकी यह फिटनेस जर्नी कभी रुकी नहीं, बस इसकी रफ्तार और तरीका समय के साथ बदलता रहा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रोग्रेस का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप कितनी तेजी से भाग रहे हैं, बल्कि कभी-कभी सिर्फ आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ी प्रोग्रेस होती है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने भी अनिल कपूर के साथ काम करने का अपना अनुभव शेयर किया है. गणेश आचार्य ने बताया कि उन्होंने अनिल कपूर के लिए एक कव्वाली सीक्वेंस तैयार किया है, जो उनके 'झकास' स्टाइल को पूरी तरह से सूट करता है. इस प्रोजेक्ट को लेकर फैंस के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर बहुत जल्द रियलिटी शो 'इंडिया के टॉप 1%' (India Ke Top 1%) को होस्ट करते नजर आएंगे. यह इंटरनेशनल शो 'द 1% क्लब' (The 1% Club) का इंडियन वर्जन है, जो नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसे देशों में पहले ही सुपरहिट हो चुका है. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अनिल कपूर ने बताया कि यह शो 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है.
अनिल कपूर का कहना है कि यह शो आम क्विज शो से बिल्कुल अलग है. इसमें यह मायने नहीं रखता कि आपको कितना ज्ञान है, बल्कि यह देखा जाएगा कि आपका दिमाग दबाव में कितनी जल्दी काम करता है. यह शो स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर टेलीकास्ट होगा, जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर एन्जॉय कर सकता है.