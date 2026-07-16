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32 साल बाद फिर लौटेगा अनिल कपूर-मनीषा कोइराला का रोमांस, 8K क्वालिटी में बड़े पर्दे पर आएगी '1942: ए लव स्टोरी'

32 साल बाद फिर से बॉलीवुड फिल्म ‘1942: ए लव स्टोरी’ रिलीज होने जा रही है. लेकिन इस बार ये मूवी 8K रीस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 16, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:57 PM IST
32 साल बाद फिर लौटेगा अनिल कपूर-मनीषा कोइराला का रोमांस, 8K क्वालिटी में बड़े पर्दे पर आएगी '1942: ए लव स्टोरी'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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