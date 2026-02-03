Advertisement
trendingNow13097098
Hindi Newsबॉलीवुडयुवाओं के साथ काम कर खुद को..., वेब सीरीज फैमिली बिजनेस में दिखेगा अनिल कपूर का किलर अंदाज

'युवाओं के साथ काम कर खुद को...', वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' में दिखेगा अनिल कपूर का किलर अंदाज

Anil Kapoor: एक्टर अनिल कपूर ने खुशी जाहिर करते हुए शो की होस्ट जॉनी लिवर की बेटी जैमी लिवर के काम की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'जैमी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. याद है, मैंने आपको सबसे पहले कॉल किया था, जब आपने करियर भी शुरू नहीं किया था.' 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 03, 2026, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'युवाओं के साथ काम कर खुद को...', वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' में दिखेगा अनिल कपूर का किलर अंदाज

Anil Kapoor: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के कार्यक्रम में वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' की स्टार कास्ट ने शिरकत की. इस दौरान अभिनेता विजय वर्मा और अनिल कपूर ने फिल्म के कलाकारों और टीम की तारीफ की. एक्टर विजय वर्मा ने कार्यक्रम के दौरान अपनी खुशी जाहिर की. 

'यह मेरे लिए बहुत खास....'
विजय वर्मा ने कहा 'यह मेरे लिए बहुत खास है. मुझे अपने फेवरेट डायरेक्टर हंसल मेहता के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला है. हंसल ने कमाल का काम किया है. उनका काम करने का तरीका बिल्कुल लेटेस्ट है. इस सीरीज में मेरा किरदार बेहद शानदार है. इसमें मैंने पहली बार विक्रम के साथ काम किया है और अनिल तो एवरग्रीन है ही. हमेशा उदार, सबसे डैशिंग, सबसे शानदार और सबसे कम उम्र के एक्टर जिनके साथ मैंने काम किया. उनकी एनर्जी और काम के प्रति जोश देखकर मजा आता है. रिया और नंदीश के साथ भी पहली बार शूटिंग की और बहुत मस्ती हुई. इस प्रोजेक्ट में कई 'पहली बार' वाली चीजें हुईं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्टर ने जाहिर की खुशी 
वहीं एक्टर अनिल कपूर ने भी अपनी खुशी जाहिर की. सबसे पहले उन्होंने शो की होस्ट जॉनी लिवर की बेटी जैमी लिवर के काम की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'जैमी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. याद है, मैंने आपको सबसे पहले कॉल किया था, जब आपने करियर भी शुरू नहीं किया था.' 

Add Zee News as a Preferred Source

69 की उम्र में हीरो का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, सफेद बालों और मूछों में भी दिखे यंग, बेटी ने भी किया रिएक्ट

अनिल कपूर ने की टीम की तारीफ
इसके बाद एक्टर ने टीम की सराहना करते हुए कहा, 'यहां मौजूद सभी लोग, विजय, हंसल, विक्रम, प्रोड्यूसर, मेरा पुराना दोस्त आकाश और बाकी सभी कलाकार. आप सभी के साथ काम करके बहुत मजा आया. ये सभी युवा कलाकार मुझे कड़ी टक्कर दे रहे हैं. जैसा कि मैं कहता हूं, मेरा मुकाबला बढ़ रहा है. इनके साथ मुकाबला करके मैं खुद को जवान महसूस करता हूं. आप सभी युवाओं के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है.' (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Anil Kapoor

Trending news

'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
earthquake
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
Budget Session
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
Punjab
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
Defence
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
Manipur CM
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?