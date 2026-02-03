'युवाओं के साथ काम कर खुद को...', वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' में दिखेगा अनिल कपूर का किलर अंदाज

Anil Kapoor: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के कार्यक्रम में वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' की स्टार कास्ट ने शिरकत की. इस दौरान अभिनेता विजय वर्मा और अनिल कपूर ने फिल्म के कलाकारों और टीम की तारीफ की. एक्टर विजय वर्मा ने कार्यक्रम के दौरान अपनी खुशी जाहिर की.

'यह मेरे लिए बहुत खास....'

विजय वर्मा ने कहा 'यह मेरे लिए बहुत खास है. मुझे अपने फेवरेट डायरेक्टर हंसल मेहता के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला है. हंसल ने कमाल का काम किया है. उनका काम करने का तरीका बिल्कुल लेटेस्ट है. इस सीरीज में मेरा किरदार बेहद शानदार है. इसमें मैंने पहली बार विक्रम के साथ काम किया है और अनिल तो एवरग्रीन है ही. हमेशा उदार, सबसे डैशिंग, सबसे शानदार और सबसे कम उम्र के एक्टर जिनके साथ मैंने काम किया. उनकी एनर्जी और काम के प्रति जोश देखकर मजा आता है. रिया और नंदीश के साथ भी पहली बार शूटिंग की और बहुत मस्ती हुई. इस प्रोजेक्ट में कई 'पहली बार' वाली चीजें हुईं.

एक्टर ने जाहिर की खुशी

वहीं एक्टर अनिल कपूर ने भी अपनी खुशी जाहिर की. सबसे पहले उन्होंने शो की होस्ट जॉनी लिवर की बेटी जैमी लिवर के काम की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'जैमी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. याद है, मैंने आपको सबसे पहले कॉल किया था, जब आपने करियर भी शुरू नहीं किया था.'

अनिल कपूर ने की टीम की तारीफ

इसके बाद एक्टर ने टीम की सराहना करते हुए कहा, 'यहां मौजूद सभी लोग, विजय, हंसल, विक्रम, प्रोड्यूसर, मेरा पुराना दोस्त आकाश और बाकी सभी कलाकार. आप सभी के साथ काम करके बहुत मजा आया. ये सभी युवा कलाकार मुझे कड़ी टक्कर दे रहे हैं. जैसा कि मैं कहता हूं, मेरा मुकाबला बढ़ रहा है. इनके साथ मुकाबला करके मैं खुद को जवान महसूस करता हूं. आप सभी युवाओं के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है.' (एजेंसी)