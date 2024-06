तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे नरेंद्र मोदी, अनिल कपूर से लेकर अनुपम खेर तक, जानें किसने क्या कहा

PM Modi Oath Ceremony 3rd Time: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस पद के लिए शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है. शपथ समारोह शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में कड़ी सुरक्षा के बीच होने वाला है, जहां काफी संख्या में देश के नेता से लेकर राजनेता शामिल होने वाले हैं, जिनमें कुछ जाने-माने सेलेब्स भी शामिल हैं. इसी बीच कुछ सेलेब्स के रिएक्शन भी आने शुरू हो चुके हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के तीसरी बार देश का प्रधान बनने पर अपनी बात रखी.

#WATCH | On PM-designate Narendra Modi's swearing-in ceremony, Actor Anil Kapoor says "I just want the country to prosper." pic.twitter.com/gxnWd4lve8 — ANI (@ANI) June 9, 2024

अनिल कपूर ने कही ये बात

तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह पर बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने कहा, 'मैं बस यही चाहता हूं कि देश समृद्ध हो'.

#WATCH | Delhi | On the third term of the Modi government, Actor Anupam Kher says, "It is my good fortune that I am taking part in the oath ceremony for the third time. It is a historical moment. In the last 10 years, the prime minister has run the country very well. I hope the… pic.twitter.com/ld2qOrinjG — ANI (@ANI) June 9, 2024

अनुपम खेर ने कहा कुछ ऐसा

हमेशा से मोदी को सपोर्ट करते आ रहे बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पर बात करते हुए कहा, 'ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले रहा हूं. ये एक ऐतिहासिक पल है. पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने देश को बहुत अच्छे से चलाया है. मुझे उम्मीद है कि पीएम के नेतृत्व में नई सरकार देश को आगे ले जाएगी. हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ सकते हैं. मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया है'.

PM मोदी के शपथ समारोह का हिस्सा बनेंगे ये सुपरस्टार, बताया एक ऐतिहासिक पल...

#WATCH | Delhi | BJP leader, Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' says, "I think everyone is happy today that the prime minister is going take oath for the third time today. It was being said that Narendra Modi would create history, and today he has created history..." pic.twitter.com/guc6jEYO8g — ANI (@ANI) June 9, 2024

भोजपुरी एक्टर निरहुआ ने क्या कहा

भोजपुरी एक्टर और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने कहा, 'मुझे लगता है कि आज सभी लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं. कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी इतिहास रचेंगे और आज उन्होंने इतिहास रच दिया. मुझे लगता है कि आज सारी दुनिया के लोग खुश हैं. जब हम एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो सफलता हासिल करते हैं और निश्चित रूप से हम एक बड़ा लक्ष्य लेकर चले तब ही ये सफलता हाथ लगी है'.

Congratulations to Prime Minister @narendramodi Ji on his re-election! Wishing continued success in guiding India towards prosperity and greatness with his wisdom and compassion. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 9, 2024

अजय देवगन ने भी दी शुभकामनाएं

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर तीसरी बार प्राधनमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी को बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री @narendramodi जी को पुनः निर्वाचित होने पर बधाई! अपने ज्ञान और मेहनत से भारत को समृद्धि और महानता की ओर ले जाने में निरंतर सफलता की कामना करता हूं'.

#WATCH | Singer Kailash Kher says, "I congratulate all the people of the country for choosing a strong government for the third...In the history of the country, he (Narendra Modi) is the second PM who has been selected for the third term...The NDA is forming the government again… pic.twitter.com/nEuTgv288E — ANI (@ANI) June 9, 2024

सिंगर कैलाश खेर ने भी दी बधाई

सिंगर कैलाश खेर ने कहा, 'मैं देश के सभी लोगों को तीसरी बार एक मजबूत सरकार चुनने के लिए बधाई देता हूं...देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी दूसरे पीएम हैं जिन्हें तीसरी बार चुना गया है...एनडीए पीएम मोदी के विजन और नेतृत्व में फिर से सरकार बना रहा है और आज हम इस समारोह में शामिल होने के लिए यहां हैं'.