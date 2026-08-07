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OTT के बाद अब TV पर होगी 'लखन' की एंट्री, फैमिली क्विज शो India Ke Top 1% के बनेंगे होस्ट

India Ke Top 1%: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाले हैं. बिग बॉस ओटीटी के बाद अब वो टीवी शो 'इंडिया के टॉप 1%' को होस्ट करते हुए नजर आएंगे, जो 5 सिंतबर से स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने जा रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 07, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:05 PM IST
OTT के बाद अब TV पर होगी 'लखन' की एंट्री, फैमिली क्विज शो India Ke Top 1% के बनेंगे होस्ट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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