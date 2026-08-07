OTT के बाद अब TV पर होगी 'लखन' की एंट्री, फैमिली क्विज शो India Ke Top 1% के बनेंगे होस्ट

अनिल कपूर ने ये भी बताया कि शो का सबसे मजेदार पहलू ये है कि घर बैठे लोग भी हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं. यानी टीवी के सामने बैठा हर व्यक्ति खुद को परख सकेगा कि उसकी सोच कितनी तेज है और क्या वो इंडिया के टॉप 1% लोगों में जगह बनाने की ताकत रखता है. उन्होंने लोगों से शो के लिए रजिस्ट्रेशन करने और इस चुनौती का हिस्सा बनने की अपील भी की है. एक्टर का कहना है कि शो में ऐसे कई मूमेंट देखने को मिलेंग, जो लोगों की सोच को बदल देंग और साथ ही उन्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि सिर्फ जानकारी होना ही होशियार इंसान की पहचान नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से सोचना भी उतना ही जरूरी है.