OTT के बाद अब TV पर होगी 'लखन' की एंट्री, फैमिली क्विज शो India Ke Top 1% के बनेंगे होस्ट

इन दिनों टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई रिएलिटी शोज रिलीज हो रहे हैं, जो न सिर्फ टीआरपी के खेल में आगे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इनका लगातार बज देखने को मिल रहा है. इसी बीच स्टार प्लस ने भी अपने नए गेम शो 'इंडिया के टॉप 1%' की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. लंबे समय से इस शो को लेकर चर्चा चल रही थी और अब ऑडियंस का इंतजार खत्म होने वाला है. अनिल कपूर की मेजबानी वाला ये शो 5 सितंबर से स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होगा, जबकि इसे ओटीटी जियोहॉटस्टार पर भी देखा जा सकेगा.
ये शो दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे इंटरनेशनल फॉर्मेट 'द 1% क्लब' का इंडियन वर्जन है. खास बात ये है कि ये कोई ट्रैडिशनल क्विज शो नहीं होगा, बल्कि इसमें खिलाड़ियों की सोचने-समझने की ताकत को परखा जाएगा. निर्माता बनिजय एशिया का मानना है कि ये शो इंडियन ऑडियंस के लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस लेकर आएगा और एंटरटेनमेंट के साथ दिमाग को भी चुनौती देखा.
अनिल कपूर करेंगे शो को होस्ट
बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर भी इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. उनका कहना है कि 'इंडिया के टॉप 1%' ऐसा गेम शो है, जैसा इंडियन ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा. उनके मुताबिक यहां सिर्फ किताबों वाला ज्ञान काम नहीं आएगा, बल्कि मुश्किल सिचुएशन में सही फैसला लेने की ताकत, तेज दिमाग, सोचने की शक्ति और पैटर्न पहचानने की समझ असली ताकत होगी. उन्होंने कहा कि कई सवाल ऐसे होंगे जो लोगों को चौंका देंगे और पहली नजर में आसान लगने वाली चीजें भी सोचने पर मजबूर कर देंगी.
नया फॉर्मेट, नया क्विज
अनिल कपूर ने ये भी बताया कि शो का सबसे मजेदार पहलू ये है कि घर बैठे लोग भी हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं. यानी टीवी के सामने बैठा हर व्यक्ति खुद को परख सकेगा कि उसकी सोच कितनी तेज है और क्या वो इंडिया के टॉप 1% लोगों में जगह बनाने की ताकत रखता है. उन्होंने लोगों से शो के लिए रजिस्ट्रेशन करने और इस चुनौती का हिस्सा बनने की अपील भी की है. एक्टर का कहना है कि शो में ऐसे कई मूमेंट देखने को मिलेंग, जो लोगों की सोच को बदल देंग और साथ ही उन्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि सिर्फ जानकारी होना ही होशियार इंसान की पहचान नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से सोचना भी उतना ही जरूरी है.
कैसे दूसरे शोज से है अलग?
इस शो की बात करें, तो इसका फॉर्मेट बाकी क्विज शोज से बिल्कुल अलग है. आमतौर पर क्विज शो में नॉर्मल सावल, हिस्ट्री, खेल या करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन 'इंडिया के टॉप 1%' में ऐसा नहीं होगा.यहां सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब देने के लिए तेज दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा. कंटेस्टेंट की सोचने की ताकत, सोचने का तरीका, पैटर्न और स्थिति को समझने का तरीका ही उनकी जीत-हार तय करेगा.
ओटीटी के बाद टीवी पर 'लखन' का कमबैक
आपको बता दें, ये फॉर्मेट सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था और देखते ही देखते दुनिया के सबसे सफल एंटरटेनमेंट शो में शामिल हो गया. ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, इजराइल, तुर्की, यूक्रेन, मैक्सिको, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे कई देशों में इसके वर्जन सक्सेसफुल रहे. अब इंडिया में भी इसी फॉर्मेट को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है. वहीं अनिल कपूर के लिए भी ये शो खास माना जा रहा है, क्योंकि 'बिग बॉस ओटीटी 3' की मेजबानी के बाद वो एक बार फिर टीवी पर होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे.
इससे पहले वो पॉपुलर सीरीज '24' के इंडियन वर्जन में अपने एक्टिंग और परफोर्मेंस से भी ऑडियंस का दिल जीत चुके हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 'इंडिया के टॉप 1%'एंटरटेनमेंट के साथ-साथ दिमागी चुनौती देने वाला एक अलग और यादगार शो साबित होगा.