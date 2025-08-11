'उसका फिल्मों को लेकर सिलेक्शन ठीक नहीं...'तृप्ति डिमरी पर 'एनिमल' को-स्टार सौरभ सचदेवा ये क्या कह गए?
'उसका फिल्मों को लेकर सिलेक्शन ठीक नहीं...'तृप्ति डिमरी पर 'एनिमल' को-स्टार सौरभ सचदेवा ये क्या कह गए?

Saurabh Sachdeva ने तृप्ति डिमरी को लेकर खुलकर बात की. इन्होंने एक्ट्रेस को लेकर कहा कि उनका फिल्मों को लेकर सिलेक्शन ठीक नहीं है. बस वो उन्हें सीखने की जरूरत है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:33 PM IST
सौरभ और तृप्ति डिमरी

Tripti Dimri Films: 31 साल की तृप्ति डिमरी हाल ही में 'धड़क 2' में नजर आईं. ये फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई.अब एक्ट्रेस को लेकर उनके को स्टार और एक्टिंग कोच सौरभ सचदेवा ने रिएक्ट किया है. सौरभ सचदेवा ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बेहतरीन स्टार है. लेकिन, ये जरूर हो सकता है कि उनका सिलेक्शन ठीक ना हो.

मैं कई बार ये ढूंढता रहता हूं

सौरभ बीते 20 साल से तृप्ति डिमरी के एक्टिंग गुरु रहे हैं. ऐसे में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए सौरभ ने कहा- 'ये तब और ज्यादा पॉवरफुल हो जाता है जब कोई आपका स्टूडेंट पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है. ये सब तब से शुरू हुआ जब मुझमें खुद को अभिव्यक्त करने का विश्वास नहीं था. मैं इससे बीते कई सालों में थिएटर के जरिए बाहर निकला हूं. लेकिन, अभी भी मैं कई बार ये ढूंढता रहता हूं कि मेरे एक्सप्रेशन कहां गए. तो जब मेरी स्टूटेंड ये करती है तो मैं इमोशनल हो जाता है. यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कॉपी कर रहा है. कई सितारे हैं जिनकी अपनी एक अलग एनर्जी है.' जैसे राघव जुयाल, ऋचा चड्ढा और तृप्ति डिमरी. मुझे उन पर प्राउड फील होता है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 से ज्यादा लोगों किया ट्रेंड

2005-6 के दौरान सौरभ सचदेवा बेरी जॉन के एक्टिंग स्कूल मुंबई में बतौर एक्टिंग कोच काम करते थे. उन्होंने बीते कई साल में 1000 से ज्यादा सितारों को ट्रेंड किया है. मैंने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया लेकिन कुछ ही है जो यहां पर है. क्योंकि उनके व्यक्तित्व में जीतना है. मैंने सिर्फ उनकी मदद की.

सिलेक्शन ठीक नहीं

एक्टर ने कहा कि 'वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ते. कई बार अच्छे-अच्छे प्लेयर्स जीरो पर आउट हो जाते हैं. लेकिन वो कमबैक जरूर करते हैं. हाल ही में सौरभ की स्टूडेंट तृप्ति को उनकी परफॉर्मेंस की वजह से काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. पहले तो उनकी कई फिल्मों को लेकर तारीफ हुई. लेकिन बाद में, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, बैड न्यूज को लेकर काफी ट्रोल हुई. हालांकि 'धड़क 2' से कम बैक किया.इस बारे में बात करते हुए सौरभ ने कहा - मुझे ऐसा लगता है कि तृप्ति का फिल्मों को लेकर चुनाव काम नहीं कर रहा है. वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है. वो कैमरे पर अच्छी लगती है. मेहनत करती है और काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है. कोई भी नखरें नहीं है. उसका सिलेक्शन फिल्म को लेकर ठीक नहीं है. उसे बस वो सीखना है.'आपको बता दें, सौरभ ने तृप्ति के साथ 'एनिमल' और 'धड़क 2' में काम किया है.

 

 

 

शिप्रा सक्सेना

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Tripti DimriSaurabh Sachdeva

;